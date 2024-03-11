Автору фильма «Бес какпан» дали добро на разовый показ в Актау

Фото предоставил Канат Майлыбаев
По словам режиссера, ему разрешили представить фильм зрителю только единожды.
Премьера пройдет завтра, 12 марта, в 20:00, в КДК имени Абая.
Напомним, в конце прошлого года актауский режиссер представил трейлер фильма. Он показал все события, происходящие в обществе - это азартные игры в интернете, финансовые пирамиды. Люди «ведутся» на легкие деньги и большинство выбирают эту фальшивую жизнь. В фильме автор хочет донести до зрителя, чтобы они не допускали тех же ошибок, которые там отображены.
Позже выяснилось, что кинотеатры отказали актаускому режиссеру в показе фильма.
Канат Майлыбаев сделал видеозаявление.
Премьера пройдет завтра, 12 марта, в 20:00, в КДК имени Абая.
Напомним, в конце прошлого года актауский режиссер представил трейлер фильма. Он показал все события, происходящие в обществе - это азартные игры в интернете, финансовые пирамиды. Люди «ведутся» на легкие деньги и большинство выбирают эту фальшивую жизнь. В фильме автор хочет донести до зрителя, чтобы они не допускали тех же ошибок, которые там отображены.
Позже выяснилось, что кинотеатры отказали актаускому режиссеру в показе фильма.
Канат Майлыбаев сделал видеозаявление.
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