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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:12

Просмотров: 7

Автору фильма «Бес какпан» дали добро на разовый показ в Актау

Режиссеру Канату Майлыбаеву, которому отказали кинотеатры страны в демонстрации его фильма «Бес какпан», все-таки удалось добиться показа кинокартины.

Фото предоставил Канат Майлыбаев
По словам режиссера, ему разрешили представить фильм зрителю только единожды.

Премьера пройдет завтра, 12 марта, в 20:00, в КДК имени Абая.

Напомним, в конце прошлого года актауский режиссер представил трейлер фильма. Он показал все события, происходящие в обществе - это азартные игры в интернете, финансовые пирамиды. Люди «ведутся» на легкие деньги и большинство выбирают эту фальшивую жизнь. В фильме автор хочет донести до зрителя, чтобы они не допускали тех же ошибок, которые там отображены.

Позже выяснилось, что кинотеатры отказали актаускому режиссеру в показе фильма.

Канат Майлыбаев сделал видеозаявление.




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