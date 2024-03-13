Каспий на грани! Кто виноват и что делать?

Уходит «по-английски»

Море просто «дышит»

«Изменение уровня Каспийского моря имеет цикличный характер. Прогнозы ученых разнообразны, некоторые предполагают, что к концу века Каспийское море может стать на 34% меньше, а уровень воды может упасть на 9-19 метров к 2100 году. Руководитель Центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов отмечает, что изменение уровня Каспийского моря никак не связано с климатическими изменениями, оно имеет природный и цикличный характер. Таким образом, обмеление Каспийского моря — это естественный процесс, который происходит в циклах, и требует внимания и мониторинга для сохранения уникального водоема», - говорит профессор эконометрики.

А может дыхание-то «спертое»?

«До 1991 в снежные годы главный донор Каспия - река Волга - приносила до 350 кубических километров воды. Тогда море затапливало берега. В более сухие годы - 200, а иногда 150 кубических километров воды. В такие времена уровень моря снижался. Сейчас же, по нашим данным, Волга дает Каспию не более 150-175 кубических километров в год. Уровень испарения при этом выше», - рассказал Нурлан Мунбаев.

«Чтобы море не уходило, ежегодное пополнение естественного и инфраструктурного потребления не должно быть меньше 200 кубических километров в год», - считает профессор.



«Разработаны новые правила по защите экологии Каспия. Они включают в себя меры, такие как заправка судов топливом, мойка грузовых отсеков, фильтрация и сброс хозяйственных вод в море. Каспийские государства сотрудничают в решении проблемы обмеления моря. Это включает в себя совместные усилия по контролю загрязнения и сохранению экосистемы Каспийского моря. Пять государств, граничащих с Каспийским морем, подписали соглашение о правовом статусе Каспийского моря. Это соглашение устанавливает формулу разделения его ресурсов и запрещает другим странам размещать вооруженные силы на его территории. Это важный шаг для смягчения региональных напряжений и сохранения уникального природного ресурса», - рассказал профессор.

Морской туризм и его лебединая песня

- Я уверен, что море вернется. Это просто естественный процесс. Помню, в 90-е, как оно пришло и снесло все на своем пути. Я прекрасно осознавал возможные риски, и сейчас их понимаю и принимаю. Это бизнес. Никуда от этого не деться. Надо строить причал - значит сделаем, будем подстраиваться. Только сейчас, в отличие от советских времен, нужно четко понимать и властям, и предпринимателям - никаких фундаментальных сооружений. Когда море придет, а это произойдет обязательно, все окажется под водой, - говорит Сергей Ворожейкин.

Не ждем чуда. Чудим сами

«Такие проекты могут иметь далеко идущие экологические последствия, которые необходимо тщательно оценить перед началом любых строительных работ. Проекты по созданию каналов, соединяющих Каспийское море с другими акваториями, предполагают изменение баланса воды в море. Если канал будет способствовать притоку воды в Каспийское море, то потенциально это может привести к повышению его уровня. Важно понимать, что уровень воды в Каспийском море зависит от множества факторов, включая климатические условия, осадки, испарение и приток воды из рек. Поэтому любые прогнозы относительно изменения уровня воды должны учитывать все эти аспекты. Возможно затопление территорий, если уровень воды поднимется выше безопасных пределов, что требует детального анализа и моделирования», - сказал он.

«Прежде чем приступать к таким масштабным проектам, необходимо провести всесторонние исследования, которые включают в себя экологическую оценку воздействия, гидрологическое моделирование, анализ социально-экономических последствий и многое другое. Такие исследования помогут определить потенциальные риски и выработать меры по минимизации негативного воздействия на окружающую среду, население и бизнес», - сказал Кирилл Осин.

«Особенно проблематичным стало распространение инвазивных видов, которое может вызывать непредвиденные и долгосрочные последствия для биоразнообразия и устойчивости морских и пресноводных экосистем. В целом, вероятные последствия построения канала можно оценить даже по случаю, произошедшему на Каспии, когда через морские суда балластными водами сюда завезли чужеродного вселенца - миниопсиса. Это чуть не стало экологической катастрофой для моря. Он и сейчас продолжает уничтожать кормовую базу Каспия, что в свою очередь ведет к сокращению рыбных запасов в море. Что же будет, если откроют целый канал?», - спрашивает эколог.