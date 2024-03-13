Каспий на грани! Кто виноват и что делать?

фото Бейбита Аргынбаева
Что-то более-менее конкретное осенью 2022 года решил предпринять Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Приехав с рабочим визитом в Мангистау и увидев мелеющий Каспий, он поручил Правительству создать Институт по его изучению.
Сказано - сделано. Сразу после отъезда Президента все уполномоченные госслужащие наперебой давали средствам массовой информации интервью, в которых сообщали о «важности поднятой Президентом проблеме, о том, что специалисты для института есть, и вот-вот они займутся изучением дела». Однако... С тех самых пор воды утекло немало, во всех смыслах, но двери Института так и не открылись. Редакция Lada.kz решила узнать, на какой стадии сейчас находится данный вопрос, что думают казахстанские и зарубежные ученые об обмелении Каспия, какие выходы из положения рассматривают государственные служащие и как себя чувствуют предприниматели, занятые в сфере морского туризма.
По оценкам некоторых ученых, Каспий снизился до 4 метров. Это более чем на метр больше той самой отметки 1977 года (- 3 м, прим. авт.), которой утешали общественность ученые из Астаны осенью 2022 года.
Тогда, как впрочем и сейчас, профессор эконометрики Нурлан Мунбаев рассказывал о том, что Каспийское море имеет цикличный характер, и самое низкое его понижение за последние 400 лет было зафиксировано в прошлом столетии - 29 метров по БС (балтийская система измерения, прим. автора). По последним найденным в Сети данным (за июль 2023 года -28,5 м, по информации Минэкологии РК). Летний показатель был лишь на полметра выше той «самой низкой» отметки Каспия. Общественность и некоторые эксперты с ними солидарны, сообщают, что по сравнению с летним сезоном прошлого года, судя по городскому побережью, море ушло еще дальше. Лепту в это, в том числе, могли внести дноуглубительные работы, проводимые на водозаборных каналах, в морпорту и в других местах швартовки суден на Каспии.
Разделяет точку зрения казахстанского профессора и эксперт из Дагестана Эльдар Эльдаров. Его интервью мы публиковали ранее.
В то же самое время Нурлан Мунбаев не отрицает того факта, что помимо природных процессов, уменьшения осадков, увеличения испарения существует и человеческий фактор, влияющий на количество воды в Каспии.
После 1991 года на Волге было построено 8 гидроэлектростанций и около 800 водохранилищ с суммарным полезным объемом 101 км3 и площадью зеркала 30,4 тыс. км2, которые аккумулируют почти 70% среднегодового стока.
Наладить систему «поставок», по мнению Нурлана Мунбаева, могут помочь международные переговоры с прикаспийскими странами. Так, по его данным, 25 января постановлением Правительства РК за номером 36 в стране все же был создан Научно-исследовательский Институт Каспийского моря. Его головной офис будет базироваться в Актау, а лаборатория расположится в Атырау. По словам ученого, бюджет сформирован, все юридические нюансы соблюдены. Выбирать персонал будет сам Премьер-Министр Казахстана. Точная дата, когда от открытия на бумаге институт заработает вживую, пока неизвестно.
Впрочем, настаивает Нурлан Мунбаев, даже без наличия специального центра процессы по сохранению моря идут.
Пострадали от «сбежавшего» моря десятки, если не сотни туристических организаций в Мангистау. Купаться в черте города и раньше было задачей не из приятных в связи с каменистым дном в 14 и 15 микрорайонах и «душистым запашком» в нижней зоне. Однако теперь, просто дойти до воды, чтобы ее было хотя бы по колено, уже нелегкая задача.
Пирс яхт-клуба, где еще совсем недавно швартовались частные судна, неприлично обнажил свои «ножки». Глубина там настолько снизилась, что сложно передвигаться даже на надувном матрасе. Коснулась эта проблема и предпринимателей, занимающихся морским туризмом. Так, Сергей Ворожейкин, владеющий пляжем и несколькими прогулочными катерами, в этом году будет вынужден строить новый пирс, поскольку старый не пригоден для швартовки.
Предостережение Сергея Юрьевича основано не на пустом месте. В его памяти еще свежи воспоминания о том, как в 90-е годы, когда Каспий начал пребывать, под водой оказалась масса разных построек, волейбольные площадки, аттракционы, колесо обозрения, дома на базах отдыха, пирсы и даже проезжая часть. Тогда главной головной болью населения было «остановить» уровень моря. Люди боялись, что под водой могут оказаться многоквартирные дома.
Сегодня многие, если не большинство жителей области, уже и не помнят о том времени, когда береговая линия находилась в нескольких стах метрах от той, к которой они привыкли. Поэтому, когда последние 20-30 лет перед морем, на расстоянии в несколько десятков метров строились отели и рестораны, старожилы крутили у виска, предостерегая, что однажды море уже снесло все это «великолепие», и в целом ситуация может повториться. К счастью, в сегодняшнем цикле «дыхания» о затоплении имеющихся строений речь не идет. Наоборот, огромная часть пляжей и баз отдыха оказалась заложниками ситуации. Море сильно отошло, стало мелеть, чтобы дойти до глубины, нужно пройти сотни метров вперед.
Существует, впрочем, и несколько иные точки зрения, а также варианты решения ситуации. Так, актауский эколог Орынбасар Токжанов в интервью телеканалу Almaty.tv заявил, что одной из главных причин обмеления Каспия является испарение. И чтобы избежать экологической катастрофы, необходимо участие всех пяти прикаспийских государств. В частности, он посоветовал углублять и очищать реки, а также разумно использовать их воду.
По данным дистанционного исследования земли, за последние 15 лет акватория казахстанского сектора Каспийского моря сократилась на 7%. За последние 150 лет уровень моря опускался и поднимался 5 раз. Сегодня он снизился до 4-х метров.
Это, по мнению экспертов, опасно как для экосистемы, так и для судоходства. Проблему можно решить двумя способами: строительством Евразийского канала, соединяющего Каспийское и Азовское моря. Или же разработкой канала от Южного моря до Персидского залива. Эту идею ранее выдвигал президент Ирана.
Об этой идее высказался руководитель неправительственной организации «Эко Мангистау» Кирилл Осин.
Соединение Каспийского моря с другими водными системами, считает эксперт, действительно может серьезно повлиять на его экосистему. Введение новых видов (как животных, так и растений), изменение солености воды и другие факторы могут негативно сказаться на местных видах, таких как каспийский тюлень и осетровые рыбы. Особую опасность представляет возможность проникновения инвазивных видов, которые могут вытеснить местные виды и нарушить существующий баланс в экосистеме.
Важно также учитывать мнение местных жителей и всех заинтересованных сторон, чтобы любые предпринимаемые действия были направлены на благо как экосистемы, так и людей, чья жизнь зависит от Каспийского моря.
В мире есть немало примеров строительства каналов. Несмотря на экономические выгоды, прогресс и развитие, которые они принесли, все такие каналы оказали отрицательное воздействие на экосистемы. В каждом из этих случаев строительство канала приводило к значительным изменениям в экосистемах, влияя на местные виды, изменяя среду обитания и приводя к экологическим дисбалансам. Так, например, строительство Суэцкого канала, соединяющего Средиземное и Красное моря привело к изменениям в местных экосистемах и угрозе для местных видов. Изменилась соленость моря, которая повлияла на рыболовство и морские экосистемы.
Каспийское море - это не только прекрасные виды, возможность развивать туризм, судоходство и любоваться закатами. Море для жителей Мангистауской области в прямом смысле вопрос жизни и смерти. Это практически единственный источник получения питьевой воды региона. Помимо людей, в Каспии живут краснокнижные осетры и тюлени, об участи которых, в случае реализации проекта с каналом, стоит позаботиться.
Сказано - сделано. Сразу после отъезда Президента все уполномоченные госслужащие наперебой давали средствам массовой информации интервью, в которых сообщали о «важности поднятой Президентом проблеме, о том, что специалисты для института есть, и вот-вот они займутся изучением дела». Однако... С тех самых пор воды утекло немало, во всех смыслах, но двери Института так и не открылись. Редакция Lada.kz решила узнать, на какой стадии сейчас находится данный вопрос, что думают казахстанские и зарубежные ученые об обмелении Каспия, какие выходы из положения рассматривают государственные служащие и как себя чувствуют предприниматели, занятые в сфере морского туризма.
Уходит «по-английски»
По оценкам некоторых ученых, Каспий снизился до 4 метров. Это более чем на метр больше той самой отметки 1977 года (- 3 м, прим. авт.), которой утешали общественность ученые из Астаны осенью 2022 года.
Тогда, как впрочем и сейчас, профессор эконометрики Нурлан Мунбаев рассказывал о том, что Каспийское море имеет цикличный характер, и самое низкое его понижение за последние 400 лет было зафиксировано в прошлом столетии - 29 метров по БС (балтийская система измерения, прим. автора). По последним найденным в Сети данным (за июль 2023 года -28,5 м, по информации Минэкологии РК). Летний показатель был лишь на полметра выше той «самой низкой» отметки Каспия. Общественность и некоторые эксперты с ними солидарны, сообщают, что по сравнению с летним сезоном прошлого года, судя по городскому побережью, море ушло еще дальше. Лепту в это, в том числе, могли внести дноуглубительные работы, проводимые на водозаборных каналах, в морпорту и в других местах швартовки суден на Каспии.
Море просто «дышит»
«Изменение уровня Каспийского моря имеет цикличный характер. Прогнозы ученых разнообразны, некоторые предполагают, что к концу века Каспийское море может стать на 34% меньше, а уровень воды может упасть на 9-19 метров к 2100 году. Руководитель Центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов отмечает, что изменение уровня Каспийского моря никак не связано с климатическими изменениями, оно имеет природный и цикличный характер. Таким образом, обмеление Каспийского моря — это естественный процесс, который происходит в циклах, и требует внимания и мониторинга для сохранения уникального водоема», - говорит профессор эконометрики.
Разделяет точку зрения казахстанского профессора и эксперт из Дагестана Эльдар Эльдаров. Его интервью мы публиковали ранее.
А может дыхание-то «спертое»?
В то же самое время Нурлан Мунбаев не отрицает того факта, что помимо природных процессов, уменьшения осадков, увеличения испарения существует и человеческий фактор, влияющий на количество воды в Каспии.
«До 1991 в снежные годы главный донор Каспия - река Волга - приносила до 350 кубических километров воды. Тогда море затапливало берега. В более сухие годы - 200, а иногда 150 кубических километров воды. В такие времена уровень моря снижался. Сейчас же, по нашим данным, Волга дает Каспию не более 150-175 кубических километров в год. Уровень испарения при этом выше», - рассказал Нурлан Мунбаев.
После 1991 года на Волге было построено 8 гидроэлектростанций и около 800 водохранилищ с суммарным полезным объемом 101 км3 и площадью зеркала 30,4 тыс. км2, которые аккумулируют почти 70% среднегодового стока.
«Чтобы море не уходило, ежегодное пополнение естественного и инфраструктурного потребления не должно быть меньше 200 кубических километров в год», - считает профессор.
Наладить систему «поставок», по мнению Нурлана Мунбаева, могут помочь международные переговоры с прикаспийскими странами. Так, по его данным, 25 января постановлением Правительства РК за номером 36 в стране все же был создан Научно-исследовательский Институт Каспийского моря. Его головной офис будет базироваться в Актау, а лаборатория расположится в Атырау. По словам ученого, бюджет сформирован, все юридические нюансы соблюдены. Выбирать персонал будет сам Премьер-Министр Казахстана. Точная дата, когда от открытия на бумаге институт заработает вживую, пока неизвестно.
Впрочем, настаивает Нурлан Мунбаев, даже без наличия специального центра процессы по сохранению моря идут.
«Разработаны новые правила по защите экологии Каспия. Они включают в себя меры, такие как заправка судов топливом, мойка грузовых отсеков, фильтрация и сброс хозяйственных вод в море. Каспийские государства сотрудничают в решении проблемы обмеления моря. Это включает в себя совместные усилия по контролю загрязнения и сохранению экосистемы Каспийского моря. Пять государств, граничащих с Каспийским морем, подписали соглашение о правовом статусе Каспийского моря. Это соглашение устанавливает формулу разделения его ресурсов и запрещает другим странам размещать вооруженные силы на его территории. Это важный шаг для смягчения региональных напряжений и сохранения уникального природного ресурса», - рассказал профессор.
Морской туризм и его лебединая песня
Пострадали от «сбежавшего» моря десятки, если не сотни туристических организаций в Мангистау. Купаться в черте города и раньше было задачей не из приятных в связи с каменистым дном в 14 и 15 микрорайонах и «душистым запашком» в нижней зоне. Однако теперь, просто дойти до воды, чтобы ее было хотя бы по колено, уже нелегкая задача.
Пирс яхт-клуба, где еще совсем недавно швартовались частные судна, неприлично обнажил свои «ножки». Глубина там настолько снизилась, что сложно передвигаться даже на надувном матрасе. Коснулась эта проблема и предпринимателей, занимающихся морским туризмом. Так, Сергей Ворожейкин, владеющий пляжем и несколькими прогулочными катерами, в этом году будет вынужден строить новый пирс, поскольку старый не пригоден для швартовки.
- Я уверен, что море вернется. Это просто естественный процесс. Помню, в 90-е, как оно пришло и снесло все на своем пути. Я прекрасно осознавал возможные риски, и сейчас их понимаю и принимаю. Это бизнес. Никуда от этого не деться. Надо строить причал - значит сделаем, будем подстраиваться. Только сейчас, в отличие от советских времен, нужно четко понимать и властям, и предпринимателям - никаких фундаментальных сооружений. Когда море придет, а это произойдет обязательно, все окажется под водой, - говорит Сергей Ворожейкин.
Предостережение Сергея Юрьевича основано не на пустом месте. В его памяти еще свежи воспоминания о том, как в 90-е годы, когда Каспий начал пребывать, под водой оказалась масса разных построек, волейбольные площадки, аттракционы, колесо обозрения, дома на базах отдыха, пирсы и даже проезжая часть. Тогда главной головной болью населения было «остановить» уровень моря. Люди боялись, что под водой могут оказаться многоквартирные дома.
Сегодня многие, если не большинство жителей области, уже и не помнят о том времени, когда береговая линия находилась в нескольких стах метрах от той, к которой они привыкли. Поэтому, когда последние 20-30 лет перед морем, на расстоянии в несколько десятков метров строились отели и рестораны, старожилы крутили у виска, предостерегая, что однажды море уже снесло все это «великолепие», и в целом ситуация может повториться. К счастью, в сегодняшнем цикле «дыхания» о затоплении имеющихся строений речь не идет. Наоборот, огромная часть пляжей и баз отдыха оказалась заложниками ситуации. Море сильно отошло, стало мелеть, чтобы дойти до глубины, нужно пройти сотни метров вперед.
Не ждем чуда. Чудим сами
Существует, впрочем, и несколько иные точки зрения, а также варианты решения ситуации. Так, актауский эколог Орынбасар Токжанов в интервью телеканалу Almaty.tv заявил, что одной из главных причин обмеления Каспия является испарение. И чтобы избежать экологической катастрофы, необходимо участие всех пяти прикаспийских государств. В частности, он посоветовал углублять и очищать реки, а также разумно использовать их воду.
По данным дистанционного исследования земли, за последние 15 лет акватория казахстанского сектора Каспийского моря сократилась на 7%. За последние 150 лет уровень моря опускался и поднимался 5 раз. Сегодня он снизился до 4-х метров.
Это, по мнению экспертов, опасно как для экосистемы, так и для судоходства. Проблему можно решить двумя способами: строительством Евразийского канала, соединяющего Каспийское и Азовское моря. Или же разработкой канала от Южного моря до Персидского залива. Эту идею ранее выдвигал президент Ирана.
Об этой идее высказался руководитель неправительственной организации «Эко Мангистау» Кирилл Осин.
«Такие проекты могут иметь далеко идущие экологические последствия, которые необходимо тщательно оценить перед началом любых строительных работ. Проекты по созданию каналов, соединяющих Каспийское море с другими акваториями, предполагают изменение баланса воды в море. Если канал будет способствовать притоку воды в Каспийское море, то потенциально это может привести к повышению его уровня. Важно понимать, что уровень воды в Каспийском море зависит от множества факторов, включая климатические условия, осадки, испарение и приток воды из рек. Поэтому любые прогнозы относительно изменения уровня воды должны учитывать все эти аспекты. Возможно затопление территорий, если уровень воды поднимется выше безопасных пределов, что требует детального анализа и моделирования», - сказал он.
Соединение Каспийского моря с другими водными системами, считает эксперт, действительно может серьезно повлиять на его экосистему. Введение новых видов (как животных, так и растений), изменение солености воды и другие факторы могут негативно сказаться на местных видах, таких как каспийский тюлень и осетровые рыбы. Особую опасность представляет возможность проникновения инвазивных видов, которые могут вытеснить местные виды и нарушить существующий баланс в экосистеме.
«Прежде чем приступать к таким масштабным проектам, необходимо провести всесторонние исследования, которые включают в себя экологическую оценку воздействия, гидрологическое моделирование, анализ социально-экономических последствий и многое другое. Такие исследования помогут определить потенциальные риски и выработать меры по минимизации негативного воздействия на окружающую среду, население и бизнес», - сказал Кирилл Осин.
Важно также учитывать мнение местных жителей и всех заинтересованных сторон, чтобы любые предпринимаемые действия были направлены на благо как экосистемы, так и людей, чья жизнь зависит от Каспийского моря.
В мире есть немало примеров строительства каналов. Несмотря на экономические выгоды, прогресс и развитие, которые они принесли, все такие каналы оказали отрицательное воздействие на экосистемы. В каждом из этих случаев строительство канала приводило к значительным изменениям в экосистемах, влияя на местные виды, изменяя среду обитания и приводя к экологическим дисбалансам. Так, например, строительство Суэцкого канала, соединяющего Средиземное и Красное моря привело к изменениям в местных экосистемах и угрозе для местных видов. Изменилась соленость моря, которая повлияла на рыболовство и морские экосистемы.
«Особенно проблематичным стало распространение инвазивных видов, которое может вызывать непредвиденные и долгосрочные последствия для биоразнообразия и устойчивости морских и пресноводных экосистем. В целом, вероятные последствия построения канала можно оценить даже по случаю, произошедшему на Каспии, когда через морские суда балластными водами сюда завезли чужеродного вселенца - миниопсиса. Это чуть не стало экологической катастрофой для моря. Он и сейчас продолжает уничтожать кормовую базу Каспия, что в свою очередь ведет к сокращению рыбных запасов в море. Что же будет, если откроют целый канал?», - спрашивает эколог.
Каспийское море - это не только прекрасные виды, возможность развивать туризм, судоходство и любоваться закатами. Море для жителей Мангистауской области в прямом смысле вопрос жизни и смерти. Это практически единственный источник получения питьевой воды региона. Помимо людей, в Каспии живут краснокнижные осетры и тюлени, об участи которых, в случае реализации проекта с каналом, стоит позаботиться.
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