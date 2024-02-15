«Оно вернётся»: профессор Эльдар Эльдаров об обмелении Каспия

Космический снимок северной части Каспийского моря, 12 июля 2023 г. (Снимок проекта «NASA») // Фото: kazhydromet.kz
Ситуация с обмелением Каспия в Дагестане радует лишь застройщиков, активно мониторящих появление новых участков на берегу, и представителей бизнеса, подыскивающих места для строительства новых туристических объектов у воды. Огромная же часть населения задается вопросом — почему мелеет Каспий и к какому сценарию следует готовиться?
В интервью изданию «НД» журналист Ахмед Магомедов задал ученому ряд вопросов по поводу сложившейся ситуации.
— Эльдар Магомедович, расскажите, пожалуйста, чего нам ждать? Люди видят, что море буквально на глазах отходит от берегов, и реально боятся, что Каспий постигнет судьба Аральского моря, превратившегося в пустыню. При этом такие панические настроения наблюдаются не только в России. Паникуют также жители Казахстана, Азербайджана и других прикаспийских государств. Спокойствие сохраняют только ученые. Так, заведующий отделом геоморфологии берегов и дна Каспийского моря Института географии Национальной академии наук Азербайджана, доктор географических наук, профессор Амир Алиев считает, что для паники оснований нет. При этом он напоминает, что «за последние 4000 лет уровень Каспийского моря каждые 250 лет снижается, затем в течение такого же периода повышается. С 1837 года по 1930-й уровень понизился примерно на 1 метр, с 1930-го по 1977-й — на 3 метра, с 1978-го по 1995-й, напротив, поднялся на 2,5 метра. С 1995 года по сегодняшний день уровень Каспийского моря понизился на 2 метра. И такое снижение будет продолжаться до 2040 года».
— Всё верно, паниковать не стоит. Каспий постоянно «дышит», и периоды регрессии неизбежно сменяются периодами трансгрессии. Вот, к примеру, график процессов, происходящих с нашим морем в последние сто лет.
Хорошо помню, какая паника наблюдалась в Советском Союзе где-то с середины 60-х до конца 70-х годов, когда уровень Каспия упал на три метра. Причем паниковал не только, скажем так, «глубинный народ», но и тогдашние руководители страны. Начали срочно углублять порты Махачкалы и Баку, было принято решение о перекрытии пролива, связывающего залив Кара-Богаз-Гол с Каспийским морем. Больше того. Правительство СССР на полном серьезе рассматривало вопрос о переброске пресной воды из сибирских рек в Волгу и Урал. Помешал реализации этих мегапроектов сам Каспий. Его уровень начал стремительно подниматься, и государству пришлось тратить огромные деньги уже на борьбу с наступающим морем. Только в 1993 году, к примеру, из федерального бюджета на эти цели было направлено 41,9 млрд рублей.
— То есть Вы абсолютно уверены, что рано или поздно уровень Каспия снова начнет подниматься?
—Представьте себе громадный маятник. Если он начал движение в одну сторону, можно не сомневаться, что вскоре он качнется в обратном направлении. Приведу всего один пример. Закат и гибель некогда могущественного Хазарского каганата, случившийся в Х веке, напрямую связаны с «маятником» Каспийского моря. Дело в том, что сегодня значительная часть территории бывшего каганата находится под толщей воды. Ранее же в северной части Каспия были обширные острова, на которых долгое время жили люди. Вот отрывок из письма главного кагана Иосифа (ставшего последним каганом Хазарии) своему испанскому другу, сановнику Кордовского Халифата Хасбаю ибн Шапруту.
«Я уже стар, но все, что помню, — вкус нашего местного винограда. Однако все, что раньше давало тот прекрасный урожай, стало затапливаться. Виноградников не осталось, вместо них появились тростники, и наш остров тонет». Сейчас это письмо хранится в испанском историческом архиве и считается одним из последних сообщений, полученных из затопленной Хазарии. К слову, историю заката и гибели этого древнего государства на Каспии красочно описал в одной из своих работ Лев Николаевич Гумилев. Кстати, его в мире считают одним из самых серьезных историков советской России. Так что наш Каспий — очень непростое и небезобидное море, на счету которого по крайней мере одна уничтоженная цивилизация.
— А насколько велика вероятность того, что Хазарская Атлантида вновь появится из пучины?
— Очень высока. По мнению британских ученых, которые считаются ведущими каспиеведами планеты, нынешнее падение уровня моря будет весьма масштабным. И через какое-то время весь северный Каспий (выше линии Мангышлак — остров Чечень) превратится в обширное болото с группой крупных островов в его центре. Тех самых островов, на одном из которых в свое время располагался город Итиль — столица Хазарского каганата.
— А почему главными в мире специалистами по Каспию являются англичане? Где Англия и где Каспийское море?
— Во-первых, там серьезная школа с многовековыми традициями. Ну, а во-вторых, следует понимать, что наша планета — это единый живой организм. И процессы, происходящие в одном регионе, рано или поздно отразятся на жизнедеятельности других, расположенных в тысячах километрах от него. Интерес же англичан к процессам колебания уровня Каспия напрямую связан с проблемой, которой сегодня занимаются тысячи ученых во всем мире. Речь идет о подъеме уровня Мирового океана вследствие глобального потепления. Сегодня из-за таяния арктических и антарктических льдов, его уровень ежегодно повышается на несколько миллиметров в год. Вроде бы мелочи, но каждый миллиметр — это сотни квадратных километров суши, съеденной морем. Для англичан, живущих на острове, это очень и очень серьезная проблема. Так вот, изучая Каспий, они попутно пытаются найти ответы на вопросы, напрямую касающиеся их самих.
— А с чем конкретно связывают англичане нынешнее понижение уровня моря?
— Чтобы ответить на этот вопрос, не обязательно обращаться к опыту зарубежных коллег. Российские ученые прекрасно знают о причинах, повлиявших на нынешнюю ситуацию. Это, прежде всего, глобальное потепление, вызвавшее значительное повышение среднегодовых температур на планете. Только нынешним летом было установлено несколько температурных рекордов, и эта тенденция, уверен, будет сохраняться. В свою очередь повышение температур ведет к иссушению климата в Северном полушарии. Уменьшается количество осадков, растет испарение рек и водоемов. В нашем случае речь идет, прежде всего, о Волге с его громадными водохранилищами, а также о Каспии, вода которого очень активно испаряется. По данным заместителя руководителя Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИИРХ») Сергея Шипулина, сегодня ежегодно Волга «недодает» Каспию примерно 30 кубических километров воды. Это очень много.
— Азербайджанские ученые говорят о том, что из-за дефицита волжской воды море ежегодно опускается примерно на 30 см.
— Все верно. На днях я разговаривал с начальником Дагестанского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северно-Кавказское УГМС» (в народе эту службу называют гидрометобсерваторией) Абдулгалимом Дадашевым. Так вот он сообщил, что в районе Баку Каспий просел уже почти до минус 30-метровой отметки. Это очень тревожная и вместе с тем реальная цифра. Основная масса морской воды находится в Среднем и Южном Каспии. И именно в эту массу как бы встревает длинный «клюв» Апшерона с расположенными у его оконечности футштоками. Вот почему влияние речной воды на высотную отметку моря здесь минимально. Кстати, с учетом данного фактора и был установлен еще в XVIII веке в районе Баку первый российский футшток (чугунная мерная планка) на Каспии.
— Минус 30 метров, Вы считаете, — не предел?
— Научное сообщество прогнозирует, что в ходе нынешней регрессии уровень Каспия упадет еще на 4–5 метров, а северная часть моря, как я уже говорил, превратится в огромное болото. После чего маятник обязательно качнется в обратную сторону.
— Ученые предполагают, когда это может произойти?
— Точных сроков сегодня вам никто не назовет, это нереально. Но, можно предположить, что очередное наступление Каспия на сушу начнется внезапно, как это происходило в последние века. Если падение прогнозируется еще на 4–5 метра, то подъем (согласно эффекту маятника) составит уже примерно 5–7 метров. Чтобы вы понимали, вода дойдет до трассы Махачкала — Каспийск, допускаю даже, что и дальше — в сторону Нового Хушета. И уж точно в этой зоне возникнут озера лагунного типа. Тем более что исторически относительно недавно здесь уже находились достаточно крупное озеро. Для читателей «НД» будет интересна карта XVIII века, на которой обозначено озеро, расположенное между нынешними Махачкалой и Каспийском. Северная часть этого водоема — это ныне активно застраиваемая территория в районе прежнего ипподрома.
В результате очередного наступления моря в зоне подтопления окажутся строения, расположенные в приморской части наших городов, южные микрорайоны Махачкалы и северные — Каспийска.
Вот почему я категорически против любых проектов, которые предполагают капитальное строительство ниже отметки –25 метров. В частности, это касается крупных сооружений у Аллеи медиков, на территории бывшего ипподрома, реализации масштабного проекта «Лазурный берег» и многих других. И никакие дренажные каналы ситуацию не спасут. Понятно, что наши чиновники не привыкли извлекать уроков из истории, но тем не менее их способность раз за разом наступать на одни и те же грабли не перестает удивлять.
Смотрите, при социализме неподалеку от комплекса «Джами» на побережье был построен кемпинг «Махачкала» на 800 мест. Он начал свою работу именно в 1978 году, когда начался подъем Каспия. Уже к концу 80-х этот кемпинг был полностью затоплен и впоследствии разобран (остался только фундамент). Так вот рядом с этим фундаментом сегодня строятся новые капитальные здания. А ведь новая трангрессия Каспия будет намного масштабнее, чем предыдущая. Да и сам процесс наступления моря будет такой же стремительный, как во времена царствования кагана Иосифа.
— Почему вы так в этом уверены?
— За годы советской власти и перестройки практически полностью уничтожена буферная полоса, которая могла бы замедлить наступление моря. Речь идет о песчано-пляжном вале, который еще 100 лет назад сдерживал стремительное наступление моря. Теперь этого вала нет в принципе: источник его формирования — прибрежные дюны — ушли на нужды строительства.
— Эльдар Магомедович. Вы нарисовали достаточно пугающую картину, но меня смущают некоторые нестыковки. Я согласен, что Каспий «дышит», что периоды регрессии сменяются периодами трансгрессии, но на данный момент, как мне кажется, никаких предпосылок для возможной трансгрессии не наблюдается. Глобальное потепление только набирает обороты, и на этом фоне никаких источников, обеспечивающих поступление дополнительной воды в Каспий, не наблюдается.
— Глобальное потепление скоро закончится, и ему на смену придет глобальное похолодание. Это не мое мнение, так считают ведущие климатологи мира. Правда, сегодня на фоне политических баталий, связанных с распределением квот и платежей за промышленные выбросы в атмосферу, их голоса практически не слышны. Дело в том, что наша планета — это огромный саморегулирующийся организм. Который неизбежно ответит на любые вызовы. А глобальное потепление — это очень серьезный вызов.
Так вот, по мнению ученых, о которых я говорю, ситуация будет развиваться следующим образом. Помните, в начале разговора я говорил о том, что одной из причин нынешней регрессии является интенсивное испарение океанов, морей, озер, рек и водохранилищ. Так вот, объемы этих испарений ежегодно будут увеличиваться.
И в обозримой перспективе (речь идет о десятилетиях) это приведет к тому, что люди, живущие в северных регионах, практически перестанут видеть солнце, поскольку в небе постоянно будут висеть облака. Снижение солнечной активности из-за облачного одеяла приведет к понижению температуры.
Параллельно с этим начнутся затяжные дожди, активно подпитывающие все водоемы на суше. И, прежде всего, это коснется Каспия. Объясню почему.
Дело в том, что ситуация с подъемом воды в Атлантике напрямую связана с климатом Западной и центральной Евразии. И, прежде всего, с бассейном Волги — самым крупным речным бассейном Европы. Который, соответственно, заканчивается Каспием — самым крупным озером мира.
Вот почему англичане так пристально отслеживают ситуацию с уровнем нашего моря. Для них это барометр, определяющий вектор мировых климатических процессов. А поскольку основная масса будущих дождей прольется именно в бассейне Волги, можно с уверенностью говорить, что нынешняя ситуация ненадолго. И в ближайшие пятьдесят лет (с поправкой 10–15 лет в ту или другую сторону) наши дети и внуки, очень вероятно, станут свидетелями масштабной трансгрессии Каспия.
В интервью изданию «НД» журналист Ахмед Магомедов задал ученому ряд вопросов по поводу сложившейся ситуации.
— Эльдар Магомедович, расскажите, пожалуйста, чего нам ждать? Люди видят, что море буквально на глазах отходит от берегов, и реально боятся, что Каспий постигнет судьба Аральского моря, превратившегося в пустыню. При этом такие панические настроения наблюдаются не только в России. Паникуют также жители Казахстана, Азербайджана и других прикаспийских государств. Спокойствие сохраняют только ученые. Так, заведующий отделом геоморфологии берегов и дна Каспийского моря Института географии Национальной академии наук Азербайджана, доктор географических наук, профессор Амир Алиев считает, что для паники оснований нет. При этом он напоминает, что «за последние 4000 лет уровень Каспийского моря каждые 250 лет снижается, затем в течение такого же периода повышается. С 1837 года по 1930-й уровень понизился примерно на 1 метр, с 1930-го по 1977-й — на 3 метра, с 1978-го по 1995-й, напротив, поднялся на 2,5 метра. С 1995 года по сегодняшний день уровень Каспийского моря понизился на 2 метра. И такое снижение будет продолжаться до 2040 года».
— Всё верно, паниковать не стоит. Каспий постоянно «дышит», и периоды регрессии неизбежно сменяются периодами трансгрессии. Вот, к примеру, график процессов, происходящих с нашим морем в последние сто лет.
Хорошо помню, какая паника наблюдалась в Советском Союзе где-то с середины 60-х до конца 70-х годов, когда уровень Каспия упал на три метра. Причем паниковал не только, скажем так, «глубинный народ», но и тогдашние руководители страны. Начали срочно углублять порты Махачкалы и Баку, было принято решение о перекрытии пролива, связывающего залив Кара-Богаз-Гол с Каспийским морем. Больше того. Правительство СССР на полном серьезе рассматривало вопрос о переброске пресной воды из сибирских рек в Волгу и Урал. Помешал реализации этих мегапроектов сам Каспий. Его уровень начал стремительно подниматься, и государству пришлось тратить огромные деньги уже на борьбу с наступающим морем. Только в 1993 году, к примеру, из федерального бюджета на эти цели было направлено 41,9 млрд рублей.
— То есть Вы абсолютно уверены, что рано или поздно уровень Каспия снова начнет подниматься?
—Представьте себе громадный маятник. Если он начал движение в одну сторону, можно не сомневаться, что вскоре он качнется в обратном направлении. Приведу всего один пример. Закат и гибель некогда могущественного Хазарского каганата, случившийся в Х веке, напрямую связаны с «маятником» Каспийского моря. Дело в том, что сегодня значительная часть территории бывшего каганата находится под толщей воды. Ранее же в северной части Каспия были обширные острова, на которых долгое время жили люди. Вот отрывок из письма главного кагана Иосифа (ставшего последним каганом Хазарии) своему испанскому другу, сановнику Кордовского Халифата Хасбаю ибн Шапруту.
«Я уже стар, но все, что помню, — вкус нашего местного винограда. Однако все, что раньше давало тот прекрасный урожай, стало затапливаться. Виноградников не осталось, вместо них появились тростники, и наш остров тонет». Сейчас это письмо хранится в испанском историческом архиве и считается одним из последних сообщений, полученных из затопленной Хазарии. К слову, историю заката и гибели этого древнего государства на Каспии красочно описал в одной из своих работ Лев Николаевич Гумилев. Кстати, его в мире считают одним из самых серьезных историков советской России. Так что наш Каспий — очень непростое и небезобидное море, на счету которого по крайней мере одна уничтоженная цивилизация.
— А насколько велика вероятность того, что Хазарская Атлантида вновь появится из пучины?
— Очень высока. По мнению британских ученых, которые считаются ведущими каспиеведами планеты, нынешнее падение уровня моря будет весьма масштабным. И через какое-то время весь северный Каспий (выше линии Мангышлак — остров Чечень) превратится в обширное болото с группой крупных островов в его центре. Тех самых островов, на одном из которых в свое время располагался город Итиль — столица Хазарского каганата.
— А почему главными в мире специалистами по Каспию являются англичане? Где Англия и где Каспийское море?
— Во-первых, там серьезная школа с многовековыми традициями. Ну, а во-вторых, следует понимать, что наша планета — это единый живой организм. И процессы, происходящие в одном регионе, рано или поздно отразятся на жизнедеятельности других, расположенных в тысячах километрах от него. Интерес же англичан к процессам колебания уровня Каспия напрямую связан с проблемой, которой сегодня занимаются тысячи ученых во всем мире. Речь идет о подъеме уровня Мирового океана вследствие глобального потепления. Сегодня из-за таяния арктических и антарктических льдов, его уровень ежегодно повышается на несколько миллиметров в год. Вроде бы мелочи, но каждый миллиметр — это сотни квадратных километров суши, съеденной морем. Для англичан, живущих на острове, это очень и очень серьезная проблема. Так вот, изучая Каспий, они попутно пытаются найти ответы на вопросы, напрямую касающиеся их самих.
— А с чем конкретно связывают англичане нынешнее понижение уровня моря?
— Чтобы ответить на этот вопрос, не обязательно обращаться к опыту зарубежных коллег. Российские ученые прекрасно знают о причинах, повлиявших на нынешнюю ситуацию. Это, прежде всего, глобальное потепление, вызвавшее значительное повышение среднегодовых температур на планете. Только нынешним летом было установлено несколько температурных рекордов, и эта тенденция, уверен, будет сохраняться. В свою очередь повышение температур ведет к иссушению климата в Северном полушарии. Уменьшается количество осадков, растет испарение рек и водоемов. В нашем случае речь идет, прежде всего, о Волге с его громадными водохранилищами, а также о Каспии, вода которого очень активно испаряется. По данным заместителя руководителя Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИИРХ») Сергея Шипулина, сегодня ежегодно Волга «недодает» Каспию примерно 30 кубических километров воды. Это очень много.
— Азербайджанские ученые говорят о том, что из-за дефицита волжской воды море ежегодно опускается примерно на 30 см.
— Все верно. На днях я разговаривал с начальником Дагестанского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северно-Кавказское УГМС» (в народе эту службу называют гидрометобсерваторией) Абдулгалимом Дадашевым. Так вот он сообщил, что в районе Баку Каспий просел уже почти до минус 30-метровой отметки. Это очень тревожная и вместе с тем реальная цифра. Основная масса морской воды находится в Среднем и Южном Каспии. И именно в эту массу как бы встревает длинный «клюв» Апшерона с расположенными у его оконечности футштоками. Вот почему влияние речной воды на высотную отметку моря здесь минимально. Кстати, с учетом данного фактора и был установлен еще в XVIII веке в районе Баку первый российский футшток (чугунная мерная планка) на Каспии.
— Минус 30 метров, Вы считаете, — не предел?
— Научное сообщество прогнозирует, что в ходе нынешней регрессии уровень Каспия упадет еще на 4–5 метров, а северная часть моря, как я уже говорил, превратится в огромное болото. После чего маятник обязательно качнется в обратную сторону.
— Ученые предполагают, когда это может произойти?
— Точных сроков сегодня вам никто не назовет, это нереально. Но, можно предположить, что очередное наступление Каспия на сушу начнется внезапно, как это происходило в последние века. Если падение прогнозируется еще на 4–5 метра, то подъем (согласно эффекту маятника) составит уже примерно 5–7 метров. Чтобы вы понимали, вода дойдет до трассы Махачкала — Каспийск, допускаю даже, что и дальше — в сторону Нового Хушета. И уж точно в этой зоне возникнут озера лагунного типа. Тем более что исторически относительно недавно здесь уже находились достаточно крупное озеро. Для читателей «НД» будет интересна карта XVIII века, на которой обозначено озеро, расположенное между нынешними Махачкалой и Каспийском. Северная часть этого водоема — это ныне активно застраиваемая территория в районе прежнего ипподрома.
В результате очередного наступления моря в зоне подтопления окажутся строения, расположенные в приморской части наших городов, южные микрорайоны Махачкалы и северные — Каспийска.
Вот почему я категорически против любых проектов, которые предполагают капитальное строительство ниже отметки –25 метров. В частности, это касается крупных сооружений у Аллеи медиков, на территории бывшего ипподрома, реализации масштабного проекта «Лазурный берег» и многих других. И никакие дренажные каналы ситуацию не спасут. Понятно, что наши чиновники не привыкли извлекать уроков из истории, но тем не менее их способность раз за разом наступать на одни и те же грабли не перестает удивлять.
Смотрите, при социализме неподалеку от комплекса «Джами» на побережье был построен кемпинг «Махачкала» на 800 мест. Он начал свою работу именно в 1978 году, когда начался подъем Каспия. Уже к концу 80-х этот кемпинг был полностью затоплен и впоследствии разобран (остался только фундамент). Так вот рядом с этим фундаментом сегодня строятся новые капитальные здания. А ведь новая трангрессия Каспия будет намного масштабнее, чем предыдущая. Да и сам процесс наступления моря будет такой же стремительный, как во времена царствования кагана Иосифа.
— Почему вы так в этом уверены?
— За годы советской власти и перестройки практически полностью уничтожена буферная полоса, которая могла бы замедлить наступление моря. Речь идет о песчано-пляжном вале, который еще 100 лет назад сдерживал стремительное наступление моря. Теперь этого вала нет в принципе: источник его формирования — прибрежные дюны — ушли на нужды строительства.
— Эльдар Магомедович. Вы нарисовали достаточно пугающую картину, но меня смущают некоторые нестыковки. Я согласен, что Каспий «дышит», что периоды регрессии сменяются периодами трансгрессии, но на данный момент, как мне кажется, никаких предпосылок для возможной трансгрессии не наблюдается. Глобальное потепление только набирает обороты, и на этом фоне никаких источников, обеспечивающих поступление дополнительной воды в Каспий, не наблюдается.
— Глобальное потепление скоро закончится, и ему на смену придет глобальное похолодание. Это не мое мнение, так считают ведущие климатологи мира. Правда, сегодня на фоне политических баталий, связанных с распределением квот и платежей за промышленные выбросы в атмосферу, их голоса практически не слышны. Дело в том, что наша планета — это огромный саморегулирующийся организм. Который неизбежно ответит на любые вызовы. А глобальное потепление — это очень серьезный вызов.
Так вот, по мнению ученых, о которых я говорю, ситуация будет развиваться следующим образом. Помните, в начале разговора я говорил о том, что одной из причин нынешней регрессии является интенсивное испарение океанов, морей, озер, рек и водохранилищ. Так вот, объемы этих испарений ежегодно будут увеличиваться.
И в обозримой перспективе (речь идет о десятилетиях) это приведет к тому, что люди, живущие в северных регионах, практически перестанут видеть солнце, поскольку в небе постоянно будут висеть облака. Снижение солнечной активности из-за облачного одеяла приведет к понижению температуры.
Параллельно с этим начнутся затяжные дожди, активно подпитывающие все водоемы на суше. И, прежде всего, это коснется Каспия. Объясню почему.
Дело в том, что ситуация с подъемом воды в Атлантике напрямую связана с климатом Западной и центральной Евразии. И, прежде всего, с бассейном Волги — самым крупным речным бассейном Европы. Который, соответственно, заканчивается Каспием — самым крупным озером мира.
Вот почему англичане так пристально отслеживают ситуацию с уровнем нашего моря. Для них это барометр, определяющий вектор мировых климатических процессов. А поскольку основная масса будущих дождей прольется именно в бассейне Волги, можно с уверенностью говорить, что нынешняя ситуация ненадолго. И в ближайшие пятьдесят лет (с поправкой 10–15 лет в ту или другую сторону) наши дети и внуки, очень вероятно, станут свидетелями масштабной трансгрессии Каспия.