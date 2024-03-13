Мощность водозаборного канала ТЭЦ-2 в Актау планируют довести до 200 кубометров в час

- Учитывая проектные решения с соблюдением требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан, негативное воздействие на подземные воды, земельные ресурсы, растительный и животный мир от намечаемой хозяйственной деятельности в рамках проекта не прогнозируется, - сказала Альфия Габдуллина, начальник отдела охраны окружающей среды ТОО «Уралводпроект».

Как пояснили в ТОО «МАЭК», основной функцией водозаборного канала, длина которого составляет 3,6 километра, является подача воды из акватории Каспия на морскую насосную ТЭЦ-2. Он проложен в выемке прочных глинистых грунтов, без специальных креплений откосов и с нулевым уклоном его дна. В последние годы Каспийское море стремительно мелеет, и это привело к плохой пропускной способности канала, в частности, из-за увеличения иловых отложений.Целью проекта, представленного общественности, является очистка существующего водозаборного канала от слоев ила землесосным снарядом. Это поможет увеличить пропускную способность канала на участке от морского входа до моста, отмечают специалисты.Разработчики проекта в лице ТОО «Уралводпроект» предложили ряд мероприятий по уменьшению негативного воздействия загрязняющих веществ в атмосферу в ходе очистных работ, включающие в себя оптимизацию и комплексную автоматизацию всех технологических процессов.Проект предусматривает дноочистительные работы канала, которые позволят довести пропускную способность канала не менее 200 000 кубометров в час.Как дополнили Lada.kz в пресс-службе МАЭКа, в работах будет использован недавно приобретенный земснаряд. В январе текущего года в Актау проводилась его сборка.