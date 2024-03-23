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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 09:06

Просмотров: 1087

Преподаватели просили сбрить волосы: каково жить парню с необычной внешностью в Актау

Акниету, который сам себя по доброму называет «афроказах», 17 лет, и он мечтает уехать за границу, чтобы стать высококлассным стоматологом. А пока парень живет в Актау, учится, занимается спортом и работает. Казалось бы, обычная жизнь студента, но из-за нетипичной внешности Акниет нередко попадает в неоднозначные ситуации. Обо всем этом молодой человек поговорил с корреспондентом Lada.kz.

Фото предоставлены героем материала
Акниет родом из Кульсары, что в Атырауской области. У него есть две сестры, которым 22 и 28 лет, а также младший брат, ему 12. После окончания школы семья решила, что парень поедет учиться в колледж в Актау. Так он и оказался в городе у моря.

- Я учусь в колледже на третьем курсе на стоматолога, окончу его через год.


- Планируете работать по профессии?

- Да, я планирую уехать за границу, продолжать обучение в университете. Хочу в Малайзию или США, точно еще не решил, и не знаю, вернусь ли обратно в Казахстан.


- Есть ли у вас увлечения, помимо учебы?

- Есть. Уже около пяти лет я катаюсь на роликах, но не на квадророликах, так как в Актау на набережной неудобные дороги. Увлекся этим, когда был в девятом классе.


- С кем вы живете в Актау?

- Со старшей сестрой, она работает.


- Несложно ли вам было жить вдвоем? Одно дело - с мамой, другое - самостоятельно.

- Вообще, было время, когда я в Актау жил один в квартире. Только потом приехала сестра. Готовка, уборка для меня не были проблемой, я умею все делать сам, меня научила мама… Жизнь. (Смеется – прим. авт.)


- Мама не боялась вас отпускать одного в Актау?

- Нет. Мне было 15 лет, когда я уехал из Кульсары.


- Хотела узнать ваше мнение по поводу ситуации, которая произошла с вами на Отпан тау. Расскажите, как все было.

- Мы с подругой Таней поехали на Отпан тау снимать блог. Мы поднялись до музея, когда выходили из него, бабушка мне сказала про мои волосы. Таня все это записала на видео. Но настроение у меня не испортилось, мне не было обидно. Я уже привык.


Преподаватели просили сбрить волосы: каково жить парню с необычной внешностью в Актау


- В целом, часто ли вы попадаете в такие ситуации?

- Да, много раз, бывало и хуже. В Отпан тау не только эта бабушка так на меня реагировала – все обращали внимание. Вообще, я социофоб. В Атырауской области я, в основном, был дома, у меня даже нет нормальных школьных фотографий. Я не общался много с одноклассниками, был буллинг. У меня нет там друзей, я не гулял.

Есть еще история. В Алматы сидели с мамой и сестрой в кафе, нам дали меню. Им дали на казахском языке, а мне на английском. (Смеется – прим. авт.) Таких ситуаций бывает много.


- Как в школьные годы на это реагировала ваша мама?

- Мама приходила в школу, разговаривала, разбиралась. Потом я переехал в Актау, здесь стало легче, появились друзья. В колледже с одногруппниками вообще проблем не было, никакого буллинга. Если кто-то мне говорит что-то неприятное, они все защищают меня.

В колледже была одна проблема. Когда я поступил, у меня тоже была пышная прическа, преподаватели сказали, что я не смогу учиться, если не сбрею волосы. Они считали, что так студенты не должны ходить. Из-за этого я сбрил волосы. На втором курсе я сказал, что в договоре на обучение нет пункта о волосах, рассказал все директору. Директор сказал «не бойся, ничего не будет с твоими волосами, ходи, как хочешь, никто тебя не будет обижать». Сейчас уже никто ничего мне не говорит.

Правда, из-за такого количества волос мне не подходит медицинский колпак, приходится покупать самый большой размер. (Улыбается – прим. авт.)


- К вопросу о волосах: они у вас очень густые, как вы за ними ухаживаете?

- Зимой я волосы мою один раз в две недели, летом – один раз в неделю. Использую только шампунь, иногда бальзам. Делю волосы на части, промываю корни. Потом просто сушу феном. Расчесываю афрорасческой. Если я буду использовать обычную расческу, то волосы будут ломаться. Если говорить о купании в море и соленой воде, то это сложно, иногда я просто не мочу голову.


Преподаватели просили сбрить волосы: каково жить парню с необычной внешностью в Актау


- Хорошо плаваете?

- Фифти-фифти. (Смеется – прим. авт.)


- Расскажите, как к вам пришла популярность.

- Я тогда работал и мне многие люди говорили, мол, снимай фото и видео. Я тогда только осваивал TikTok, выкладывал что-то. Потом снялся в рекламе и меня начали потихоньку узнавать. Люди стали фотографировать, думали, что я иностранец.


- Вы говорили, что работали. Где?

- В торговом центре работал на складе, еще официантом. Также работаю в афрогруппе, мы выступаем в заведениях, на мероприятиях типа свадеб и дней рождения.


- В целом, как проходит ваш день?

- Я хожу в спортзал на тренировку, занимаюсь английским, хожу в колледж, участвую в различных съемках, хожу на рабочие встречи.


- К слову, о выступлениях. На выкладываемых вами видео можно заметить, что вы хорошо двигаетесь. Занимались ли вы танцами?

- Нет, вообще не занимался. В детстве мы часто танцевали с мамой и сестрами.


- У вас есть афрогруппа – как вы друг друга нашли?

- Как-то я увидел, что мне в Instagram пришло сообщение. Мне написал Ричард, пригласил выступать. Сейчас он мой хороший друг. В группе работают представители Нигерии и Камеруна.


- Перед интервью вы упомянули, что держите пост. Это ваш первый раз?

- Нет, третий.


- Как вы к этому пришли?

- Я родился в мусульманской семье. В Актау много одногруппников ходили в мечеть. Раньше видел себя агностиком. Потом начал много читать про ислам, христианство, буддизм, был в церкви. Но понял, что я мусульманин.


- Где вам больше нравится жить – в Атырауской области или здесь?

- В Актау. Здесь комфортно, живу самостоятельно. Есть хорошие друзья, которые меня любят. Я счастлив.


- Где и с кем вы себя комфортно чувствуете?

- У меня не так уж много друзей, с ними я не часто гуляю. Комфортнее мне с собой.


- Какой язык вы считаете для себя родным?

- Казахский. Английский я учу пять месяцев. На нем я говорю свободнее, чем на русском. Ситуация с русским языком сложилось из-за того, что я жил в селе, учился в казахской школе, поэтому не так хорошо изучал русский язык.


- В связи с неоднозначными ситуациями, с которыми вы сталкиваетесь, чего бы вы пожелали жителям Актау?

- Хочу пожелать, чтобы люди уважали чужое мнение, уважали выбор человека. Хочу, чтобы Актау в этом плане вырос. Еще я заметил, что в городе многие раскидывают мусор – это нехорошо.



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