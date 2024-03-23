Преподаватели просили сбрить волосы: каково жить парню с необычной внешностью в Актау

- Я учусь в колледже на третьем курсе на стоматолога, окончу его через год.

- Да, я планирую уехать за границу, продолжать обучение в университете. Хочу в Малайзию или США, точно еще не решил, и не знаю, вернусь ли обратно в Казахстан.

- Есть. Уже около пяти лет я катаюсь на роликах, но не на квадророликах, так как в Актау на набережной неудобные дороги. Увлекся этим, когда был в девятом классе.

- Со старшей сестрой, она работает.

- Вообще, было время, когда я в Актау жил один в квартире. Только потом приехала сестра. Готовка, уборка для меня не были проблемой, я умею все делать сам, меня научила мама… Жизнь. (Смеется – прим. авт.)

- Нет. Мне было 15 лет, когда я уехал из Кульсары.

- Мы с подругой Таней поехали на Отпан тау снимать блог. Мы поднялись до музея, когда выходили из него, бабушка мне сказала про мои волосы. Таня все это записала на видео. Но настроение у меня не испортилось, мне не было обидно. Я уже привык.

- Да, много раз, бывало и хуже. В Отпан тау не только эта бабушка так на меня реагировала – все обращали внимание. Вообще, я социофоб. В Атырауской области я, в основном, был дома, у меня даже нет нормальных школьных фотографий. Я не общался много с одноклассниками, был буллинг. У меня нет там друзей, я не гулял.



Есть еще история. В Алматы сидели с мамой и сестрой в кафе, нам дали меню. Им дали на казахском языке, а мне на английском. (Смеется – прим. авт.) Таких ситуаций бывает много.

- Мама приходила в школу, разговаривала, разбиралась. Потом я переехал в Актау, здесь стало легче, появились друзья. В колледже с одногруппниками вообще проблем не было, никакого буллинга. Если кто-то мне говорит что-то неприятное, они все защищают меня.



В колледже была одна проблема. Когда я поступил, у меня тоже была пышная прическа, преподаватели сказали, что я не смогу учиться, если не сбрею волосы. Они считали, что так студенты не должны ходить. Из-за этого я сбрил волосы. На втором курсе я сказал, что в договоре на обучение нет пункта о волосах, рассказал все директору. Директор сказал «не бойся, ничего не будет с твоими волосами, ходи, как хочешь, никто тебя не будет обижать». Сейчас уже никто ничего мне не говорит.



Правда, из-за такого количества волос мне не подходит медицинский колпак, приходится покупать самый большой размер. (Улыбается – прим. авт.)

- Зимой я волосы мою один раз в две недели, летом – один раз в неделю. Использую только шампунь, иногда бальзам. Делю волосы на части, промываю корни. Потом просто сушу феном. Расчесываю афрорасческой. Если я буду использовать обычную расческу, то волосы будут ломаться. Если говорить о купании в море и соленой воде, то это сложно, иногда я просто не мочу голову.

- Фифти-фифти. (Смеется – прим. авт.)

- Я тогда работал и мне многие люди говорили, мол, снимай фото и видео. Я тогда только осваивал TikTok, выкладывал что-то. Потом снялся в рекламе и меня начали потихоньку узнавать. Люди стали фотографировать, думали, что я иностранец.

- В торговом центре работал на складе, еще официантом. Также работаю в афрогруппе, мы выступаем в заведениях, на мероприятиях типа свадеб и дней рождения.

- Я хожу в спортзал на тренировку, занимаюсь английским, хожу в колледж, участвую в различных съемках, хожу на рабочие встречи.

- Нет, вообще не занимался. В детстве мы часто танцевали с мамой и сестрами.

- Как-то я увидел, что мне в Instagram пришло сообщение. Мне написал Ричард, пригласил выступать. Сейчас он мой хороший друг. В группе работают представители Нигерии и Камеруна.

- Нет, третий.

- Я родился в мусульманской семье. В Актау много одногруппников ходили в мечеть. Раньше видел себя агностиком. Потом начал много читать про ислам, христианство, буддизм, был в церкви. Но понял, что я мусульманин.

- В Актау. Здесь комфортно, живу самостоятельно. Есть хорошие друзья, которые меня любят. Я счастлив.

- У меня не так уж много друзей, с ними я не часто гуляю. Комфортнее мне с собой.

- Казахский. Английский я учу пять месяцев. На нем я говорю свободнее, чем на русском. Ситуация с русским языком сложилось из-за того, что я жил в селе, учился в казахской школе, поэтому не так хорошо изучал русский язык.

- Хочу пожелать, чтобы люди уважали чужое мнение, уважали выбор человека. Хочу, чтобы Актау в этом плане вырос. Еще я заметил, что в городе многие раскидывают мусор – это нехорошо.

Акниет родом из Кульсары, что в Атырауской области. У него есть две сестры, которым 22 и 28 лет, а также младший брат, ему 12. После окончания школы семья решила, что парень поедет учиться в колледж в Актау. Так он и оказался в городе у моря.