С бестактностью столкнулся молодой человек во время празднования Амал Мейрамы на Отпан тау

«Мне многие пишут, почему мы ничего ей не ответили. Хочу объяснить сейчас. Во-первых, ответь мы что-нибудь... и тут же бы полился хейт, стали бы говорить что-то типа «как ты с нами разговариваешь...». Во-вторых, так как я держу Оразу, то не хотела вступать в спор со взрослым человеком. Тем более, без толку ей что-то объяснять. В-третьих, так как это было на Отпан Тау, то на это не обращали внимание. Самое главное, мы надеемся на Всевышнего. Бесполезно с ней было бы спорить», - рассказала идеально владеющая казахским языком жительница Мангистауской области, блогер Татьяна Герассимова.



«Идея этого дня заключается в том, чтобы люди в целом повышали уважение друг к другу и пропагандировали мир и единство», - сообщили в министерстве.