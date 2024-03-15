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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 18:56

Просмотров: 136

С бестактностью столкнулся молодой человек во время празднования Амал Мейрамы на Отпан тау

В Сети распространяется видео некорректного поведения женщины в отношении молодого человека с неординарной внешностью.

стоп кадр из видео
По словам автора ролика, ситуация разворачивалась в местности Отпан тау во время празднования Амал Мейрамы. «Героиня» сюжета, увидев необычную прическу у парня, сначала пощупала его волосы, а позже спросила: «Откуда?», на что молодой человек ответил на казахском языке: «От отца». Женщина, недолго думая, сообщила, что «у наших казахов таких негров не было».

На видео молодой человек из Атырауской области, который в настоящее время учится в Актау на стоматолога и параллельно занимается блогингом. Его зовут Акниет, но пользователям Сети он знаком под именем Akosh.

Позже подруга молодого человека - Татьяна, которая была свидетелем происходящего, в своем блоге прояснила, почему они не стали вступать в полемику с женщиной.

«Мне многие пишут, почему мы ничего ей не ответили. Хочу объяснить сейчас. Во-первых, ответь мы что-нибудь... и тут же бы полился хейт, стали бы говорить что-то типа «как ты с нами разговариваешь...». Во-вторых, так как я держу Оразу, то не хотела вступать в спор со взрослым человеком. Тем более, без толку ей что-то объяснять. В-третьих, так как это было на Отпан Тау, то на это не обращали внимание. Самое главное, мы надеемся на Всевышнего. Бесполезно с ней было бы спорить», - рассказала идеально владеющая казахским языком жительница Мангистауской области, блогер Татьяна Герассимова.


К сожалению, на странице в социальных сетях и в интервью корреспондентам Akosh не раз признавался в том, что подобное отношение к нему стало уже некой нормой. Люди могут подойти потрогать волосы, сфотографировать исподтишка, есть и те, кто в комментариях к постам пишут откровенно неприятные вещи.



Напомним, в Министерстве культуры и информации сообщили о новых правилах празднования Наурыза.

Теперь ежегодно с 14 по 23 марта будет проводиться декада Наурызнама. Каждый день теперь отмечается определенный праздник.

Так, 21 марта в этом году официально объявлено Днем солидарности.

«Идея этого дня заключается в том, чтобы люди в целом повышали уважение друг к другу и пропагандировали мир и единство», - сообщили в министерстве.


Редакция lada.kz призывает мангистаусцев быть добрее и терпимее по отношению друг к другу. Помнить, что у каждого из нас есть чувства и личные границы, нарушать которые не дозволено никому.



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