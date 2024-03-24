Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 24 Марта
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.27 KZT
  • €1 = 489.13 KZT
  • 1 RUB = 4.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:33

Просмотров: 36

Точно автобусная остановка? Решение властей озадачило жителей Актау

Жителей Актау озадачили действия чиновников: власти обещали оборудовать остановочный павильон за домом №3 в 7 микрорайоне, однако сейчас в месте выкопали посадочные ямы для деревьев.

На месте запланированного остановочного пункта распокали посадочные ямки. Фото Lada.kz
В редакцию Lada.kz обратились жители 7 микрорайона.

- Странное решение. Изначально говорили, что оборудуют полноценную остановку, теперь же сажают деревья. То есть, если объект все-таки соберутся строить, то саженцы вырубят?, - задалась вопросом жительница Актау.


Точно автобусная остановка? Решение властей озадачило жителей Актау


В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства признали, что ямы выкопаны неправильно. Упущение допустили озеленители подрядной организации ТОО «Green City Aktau».

Точно автобусная остановка? Решение властей озадачило жителей Актау


Власти заверили, что компания все исправит.

Напомним, ранее горожане просили установить у дома №3 в 7 микрорайоне дорожный знак автобусной остановки, а также оборудовать крытый павильон.

После обращения актаусцев знак появился. Комфортным место ожидания общественного транспорта власти пообещали сделать до конца этого года. Причину промедлений в решении вопроса чиновники не объяснили.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика