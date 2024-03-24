Точно автобусная остановка? Решение властей озадачило жителей Актау

На месте запланированного остановочного пункта распокали посадочные ямки. Фото Lada.kz
В редакцию Lada.kz обратились жители 7 микрорайона.
В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства признали, что ямы выкопаны неправильно. Упущение допустили озеленители подрядной организации ТОО «Green City Aktau».
Власти заверили, что компания все исправит.
Напомним, ранее горожане просили установить у дома №3 в 7 микрорайоне дорожный знак автобусной остановки, а также оборудовать крытый павильон.
После обращения актаусцев знак появился. Комфортным место ожидания общественного транспорта власти пообещали сделать до конца этого года. Причину промедлений в решении вопроса чиновники не объяснили.
- Странное решение. Изначально говорили, что оборудуют полноценную остановку, теперь же сажают деревья. То есть, если объект все-таки соберутся строить, то саженцы вырубят?, - задалась вопросом жительница Актау.
В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства признали, что ямы выкопаны неправильно. Упущение допустили озеленители подрядной организации ТОО «Green City Aktau».
Власти заверили, что компания все исправит.
Напомним, ранее горожане просили установить у дома №3 в 7 микрорайоне дорожный знак автобусной остановки, а также оборудовать крытый павильон.
После обращения актаусцев знак появился. Комфортным место ожидания общественного транспорта власти пообещали сделать до конца этого года. Причину промедлений в решении вопроса чиновники не объяснили.
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