Точно автобусная остановка? Решение властей озадачило жителей Актау

- Странное решение. Изначально говорили, что оборудуют полноценную остановку, теперь же сажают деревья. То есть, если объект все-таки соберутся строить, то саженцы вырубят?, - задалась вопросом жительница Актау.

В редакцию Lada.kz обратились жители 7 микрорайона.В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства признали, что ямы выкопаны неправильно. Упущение допустили озеленители подрядной организации ТОО «Green City Aktau».Власти заверили, что компания все исправит.Напомним, ранее горожане просили установить у дома №3 в 7 микрорайоне дорожный знак автобусной остановки, а также оборудовать крытый павильон.После обращения актаусцев знак появился . Комфортным место ожидания общественного транспорта власти пообещали сделать до конца этого года. Причину промедлений в решении вопроса чиновники не объяснили.