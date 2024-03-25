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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 10:30

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В «КазМунайГаз» рассказали об итогах переговоров с участниками незаконной забастовки West Oil Software

Заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Нурсеит Союнов обратился с видеообращением к участникам незаконной забастовки ТОО «West Oil Software».

Нурсеит Союнов
В своем обращении он отметил, что рабочие в процессе переговоров потребовали принять их в КМГ, распространить на них единую систему оплаты труда, принятую в нацкомпании, и обновить технику их предприятия. С последним требованием бастующих в КМГ согласились, техника будет обновлена в течение трёх лет в соответствии с разработанной программой. Однако, требования о переводе коллектива «West Oil Software» в штат «КазМунайГаз» и переходе на единую систему оплаты труда являются невыполнимыми.

По словам Союнова, в контексте модернизации транспортного парка компания КМГ выступила с инициативой его обновления. Уже заключены договоры на приобретение новой техники – до конца года планируется обновить более 70 единиц техники, в общем будет обновлено более 200 единиц автопарка.

- «По основным требованиям, предъявляемым рабочими, в целях обновления техники учреждения и обеспечения качественных условий труда утвержден план обновления 202 единиц техники на трехлетний период. Согласно графику обновления, на предприятие уже начала поступать новая техника. В 2023 году приобретено и введено в эксплуатацию 17 единиц техники и с начала 2024 года 4 единицы техники, всего до конца текущего года планируется обновить 70 единиц техники. Кроме того, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для модернизации производственного здания», - рассказал Нурсеит Союнов.




Дополнительно Союнов отметил, что 143 сотрудникам, которые в феврале решили вернуться к своим обязанностям после забастовки, в марте была выплачена заработная плата. Они продолжили работу в штатном режиме и без каких-либо последствий.

- «Ремонтникам 3 разряда начислено 413 тыс. тенге (на руки 328 тыс. тенге); 4 разряда - начислено 499 тыс. тенге (на руки 396 тыс. тенге); водителям 5 разряда начислено 1 млн. 156 тыс. тенге (на руки 918 тыс. тенге); водителям 6 разряда начислено 1 млн. 196 тыс. тенге (на руки 949 тыс. тенге)», - говорится в обращении.


Кроме того, сотрудники предприятия имеют социальный пакет, который включает в себя премии в размере 50 МРП во время государственных праздников, отпускные в размере 125 МРП, возмещение затрат на детские сады и лагеря отдыха, а также финансовую поддержку при заключении брака, рождении ребенка и выплату 13-й зарплаты. Социальный пакет в компании «West Oil Software» практически не отличается от «КазМунайГаза».

- «Вы знаете, что не каждый житель Мангистау имеет возможность зарабатывать такие деньги. Начиная с 11 марта, проведены несколько раундов переговоров с представителями бастующих рабочих, на которых обсуждались ситуации, связанные с трудовым спором. Было отмечено, что применение статей 173-174 Трудового кодекса РК, которые просили участники незаконной забастовки является невозможным, т.к. имеется решение суда о признании забастовки незаконной. Требования о переводе коллектива West Oil Software в штат «КазМунайГаз» и переходе на единую систему оплаты труда являются невыполнимыми», - прокомментировал заместитель председателя правления Национальной компании «КазМунайГаз» Нурсеит Союнов.


Представитель «КазМунайГаза» призвал участников незаконной забастовки вернуться на рабочие места, отметив что потеря работы может привести к потере дохода.

- «Вы меня знаете - я родом из Мангистау, многие годы работавший в нефтегазовой отрасли. По праву вашего земляка я обращаюсь к вам с призывом вернуться на свои рабочие места, как это сделали уже 143 человека. Подумайте о своих семьях. Ваши дети, ваши жены полагаются на вас, они нуждаются в стабильности, чтобы жить в мире и благополучии, где нет места для беззакония и провокаций. Они желают видеть в вас опору и надежность, создавая для себя и для вас общее чувство уверенности в будущем», - отметил Нурсеит Союнов.



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