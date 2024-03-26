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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 19:38

Просмотров: 479

Ну, вот и дожили: жительница Актау и ребенок «залатали» надоевшую яму на дороге

Жительница Актау с ребенком решила отремонтировать проезжую часть. Причем, стройматериалы в виде песка и брусчатки женщина привезла в детской коляске.

Кадр из видео
Женщина «залатала» яму. Необычные кадры сняли жители города и опубликовали в Сети. По их данным, ситуация происходила в 11 микрорайоне между 3 и 60 домами.

- Вот так людям самим приходится чинить дороги. Пока дождешься акимата, - прокомментировал автор видео.



Напомним, ранее опубликованный в социальных сетях набирает обороты челлендж «Плачу налоги, где дороги?», в котором водители обращают внимание властей на плохое качество дорог и ям. К данному челленджу присоединились и водители Актау.



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Комментарии ( 1 )

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maksimsh (Посетители) Сегодня, 20:59
Молодец! Общественная инициатива, хороший пример для ребенка. Не стала ждать и ныть у разбитого корыта, пошла и сделала, что было в её силах
 
 

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