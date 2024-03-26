Ну, вот и дожили: жительница Актау и ребенок «залатали» надоевшую яму на дороге

Кадр из видео
Женщина «залатала» яму. Необычные кадры сняли жители города и опубликовали в Сети. По их данным, ситуация происходила в 11 микрорайоне между 3 и 60 домами.
- Вот так людям самим приходится чинить дороги. Пока дождешься акимата, - прокомментировал автор видео.
Напомним, ранее опубликованный в социальных сетях набирает обороты челлендж «Плачу налоги, где дороги?», в котором водители обращают внимание властей на плохое качество дорог и ям. К данному челленджу присоединились и водители Актау.
- Вот так людям самим приходится чинить дороги. Пока дождешься акимата, - прокомментировал автор видео.
Напомним, ранее опубликованный в социальных сетях набирает обороты челлендж «Плачу налоги, где дороги?», в котором водители обращают внимание властей на плохое качество дорог и ям. К данному челленджу присоединились и водители Актау.