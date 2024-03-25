«Плачу налоги, где дороги?» Автовладельцы Актау присоединились к челленджу в социальных сетях

- Из года в год одни и те же проблемы. Городские дороги в ямах, хотя, по ним в основном не ездят какие-то большегрузы, значит, такое качество асфальта. Мы платим налоги, а значит имеем право требовать хорошие дороги, - говорят водители Актау.

- «Все дороги в Актау разбитые, в ямах! Для чего оплачивать налоги?». «Молча платите, пожалуйста, государство нам ничего не должно», - пишут пользователи сети.