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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:34

Просмотров: 1412

«Плачу налоги, где дороги?» Автовладельцы Актау присоединились к челленджу в социальных сетях

В социальных сетях набирает обороты челлендж, в котором водители обращают внимание властей на плохое качество дорог и ямы. К данному челленжду присоединились и водители Актау.

Кадр видео
Автовладельцы Актау присоединились к челленджу «Плачу налоги, где дороги?».

На видео автовладельцы оплачивают налог на транспорт, а затем показывают ямы на дорогах.

- Из года в год одни и те же проблемы. Городские дороги в ямах, хотя, по ним в основном не ездят какие-то большегрузы, значит, такое качество асфальта. Мы платим налоги, а значит имеем право требовать хорошие дороги, - говорят водители Актау.


Видео челленджа разместили на странице «112» в Instagram.

Кадры вызвали негативную реакцию среди пользователей сети. Многие пользователи недоумевают, почему при таких высоких налогах жителям города приходится ездить по разбитым дорогам.

- «Все дороги в Актау разбитые, в ямах! Для чего оплачивать налоги?». «Молча платите, пожалуйста, государство нам ничего не должно», - пишут пользователи сети.




Напомним, в Актау с 1 марта проводится ямочный ремонт автомобильных дорог. В акимате Актау предоставили список мест, где планируется провести ремонт ям на дорогах.

Ранее сообщалось, что более 283 миллионов тенге потратит акимат на проведение ямочного ремонта в Актау.



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