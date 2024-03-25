«Плачу налоги, где дороги?» Автовладельцы Актау присоединились к челленджу в социальных сетях

Кадр видео
Автовладельцы Актау присоединились к челленджу «Плачу налоги, где дороги?».
На видео автовладельцы оплачивают налог на транспорт, а затем показывают ямы на дорогах.
Видео челленджа разместили на странице «112» в Instagram.
Кадры вызвали негативную реакцию среди пользователей сети. Многие пользователи недоумевают, почему при таких высоких налогах жителям города приходится ездить по разбитым дорогам.
Напомним, в Актау с 1 марта проводится ямочный ремонт автомобильных дорог. В акимате Актау предоставили список мест, где планируется провести ремонт ям на дорогах.
Ранее сообщалось, что более 283 миллионов тенге потратит акимат на проведение ямочного ремонта в Актау.
На видео автовладельцы оплачивают налог на транспорт, а затем показывают ямы на дорогах.
- Из года в год одни и те же проблемы. Городские дороги в ямах, хотя, по ним в основном не ездят какие-то большегрузы, значит, такое качество асфальта. Мы платим налоги, а значит имеем право требовать хорошие дороги, - говорят водители Актау.
Видео челленджа разместили на странице «112» в Instagram.
Кадры вызвали негативную реакцию среди пользователей сети. Многие пользователи недоумевают, почему при таких высоких налогах жителям города приходится ездить по разбитым дорогам.
- «Все дороги в Актау разбитые, в ямах! Для чего оплачивать налоги?». «Молча платите, пожалуйста, государство нам ничего не должно», - пишут пользователи сети.
Напомним, в Актау с 1 марта проводится ямочный ремонт автомобильных дорог. В акимате Актау предоставили список мест, где планируется провести ремонт ям на дорогах.
Ранее сообщалось, что более 283 миллионов тенге потратит акимат на проведение ямочного ремонта в Актау.
Оставьте свой комментарий первым.