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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 12:19

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В Мангистау выросло количество электрокаров

Более чем в три раза выросло количество электромобилей в Мангистауской области. Об этом сообщает Energyprom.kz.

Фото: pexels.com
Как пишет Energyprom.kz, в Казахстане отмечен всплеск спроса на легковые электромобили. За последний год граждане зарегистрировали 7,5 тысяч электрокаров.

По данным на 1 февраля текущего года, общее количество таких автомобилей, поставленных на учет в РК, составило 8,4 тысячи – в 9,2 раза больше, чем было в феврале 2023-го (лишь 914). Активный прирост количества легковых авто на электродвигателе наблюдался с мая по декабрь прошлого года.

Общее же количество автомобилей разного типа, работающих на электричестве, судя по отчетам бюро национальной статистики АСПиР РК, в феврале текущего года составило 8,7 тысячи – в 7,3 раза больше, чем годом ранее. Из них большая часть – легковые авто. Грузовых электромобилей и экоавтобусов в стране не так уж и много – всего чуть больше 300.

Всплеск потребительского спроса за последний год связан с решением совета Евразийской экономической комиссии о продлении тарифной льготы на беспошлинный ввоз электромобилей до конца 2025-го. Отмена пошлины позволяет экономить 15% от таможенной стоимости машины. По данным автоэксперта, директора Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка РК Артура Мискаряна, квота для Казахстана в прошлом году составляла 15 тысяч электрокаров, и за год она была освоена только наполовину.

Благодаря резкому росту количества электромобилей, их доля в общем автопарке страны увеличилась, но осталась мизерной. В феврале 2023-го удельный вес электрокаров от общего количества автомобилей в стране составлял 0,03%, а в феврале текущего года – уже 0,2%.

Впрочем, автоэксперты отмечают, что, помимо 8,7 тысячи авто с электродвигателем, автопарк «зеленых» машин может быть куда больше. Ведь еще есть гибридные автомобили, которые имеют как двигатель внутреннего сгорания, так и батарею. Бюро национальной статистики АСПиР РК ведёт статистику количества авто на смешанном топливе (бензине, газе, электричестве) без разграничения по видам сочетаний. Поэтому выделить из этих данных отдельно автомобили с батареей невозможно.

Чаще всего электрокары покупают жители двух крупнейших мегаполисов. Например, в Алматы число легковых и коммерческих электромобилей за последний год выросло почти в девять раз, до пяти тысяч. В столице динамика тоже неплохая, хотя общее количество «зеленых» автомобилей там меньше – всего 1,1 тысяч.

В Мангистау выросло количество электрокаров


В регионах численность счастливых владельцев электрокаров также значительно увеличилась, но в абсолютных значениях эта динамика не такая впечатляющая. В прошлом году во многих областях регистрировались только единичные экземпляры электромобилей, и за 12 месяцев показатели выросли лишь до нескольких десятков.

В Мангистауской области на февраль 2024 года зарегистрировано 127 электрокаров.

Аналитики компании Freedom Finance Global, проводившие по итогам 2023 года отраслевое исследование авторынка РК, полагают, что основная марка завозимых в Казахстан электрокаров – спортивная модель Zeekr 001. Производитель этого пятидверного хэтчбека – китайская компания Geely.

Отмечается, что в Мангистауской области нет ни одной электрозаправочной станции (ЭЗС). Как пояснили аналитики Energyprom.kz, речь идет об общественных заправках. Учет частных, личных ЭЗС в Казахстане не ведется. Неизвестна и численность владельцев электрокаров, которые заряжают машину в домашнем гараже.

В Мангистау выросло количество электрокаров


Напомним, на май 2023 года в Мангистауской области насчитывалось 38 электромобилей.



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