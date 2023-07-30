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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 12:42

Просмотров: 3634

Сколько электромобилей в Мангистау

Аналитики отмечают популярность автомашин, работающих на электричестве.

Первая Tesla в Актау. Фото из архива lada.kz
К 1 июня в стране числилось 4,9 миллиона транспортных средств - на 12 процентов больше, чем годом ранее. Из них: 4,3 миллиона составляли легковые автомобили, 492,7 тысяч - грузовые автомобили, 100,7 тысяч - автобусы.

Машин, работающих на электричестве, в том числе 135 автобусов, 226 грузовых авто и 3,2 тысячи легковых автомобилей, в Казахстане насчитывается лишь 3,6 тысячи. Количество легковых авто с электродвигателями к 1 июня этого года выросло сразу в семь раз за год.

В региональном разрезе больше всего электромобилей было зарегистрировано в Алматы: 59,9 процента от РК или 1933 штук. За год их количество выросло сразу в 48,3 раза.

По дорогам же нашего региона разъезжают 38 машин на электричестве.

Меньше всего легковых электромобилей числится в Абайской, Акмолинской и Улытауской областях: всего 5, 7 и 8 соответственно.

Сколько электромобилей в Мангистау


На сайте kolesa.kz стоимость наиболее популярного электромобиля в мире Tesla стартует от 14 миллионов тенге. При этом машина в РК не растаможена.

Напомним, первая Tesla появилась в Актау в 2020 году.

В конце этого же года видео с электрокаром в Мангистау понравилось Илону Маску.



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Комментарии ( 2 )

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ladakz2023 (Посетители) Вчера, 13:46
Цитата: mahabbat1985
Наверное наши местные мастера-умельцы и на них ГБО какого нибудь 10го поколения приделают. Газ у нас кажется дешевле солнечного света

генератор на газу для зарядки аккумулятора на ходу! lol
 
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  • ladakz2023
 mahabbat1985 (Посетители) Вчера, 13:43
Наверное наши местные мастера-умельцы и на них ГБО какого нибудь 10го поколения приделают. Газ у нас кажется дешевле солнечного света
 
 

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