Сколько электромобилей в Мангистау

Первая Tesla в Актау. Фото из архива lada.kz
К 1 июня в стране числилось 4,9 миллиона транспортных средств - на 12 процентов больше, чем годом ранее. Из них: 4,3 миллиона составляли легковые автомобили, 492,7 тысяч - грузовые автомобили, 100,7 тысяч - автобусы.
Машин, работающих на электричестве, в том числе 135 автобусов, 226 грузовых авто и 3,2 тысячи легковых автомобилей, в Казахстане насчитывается лишь 3,6 тысячи. Количество легковых авто с электродвигателями к 1 июня этого года выросло сразу в семь раз за год.
В региональном разрезе больше всего электромобилей было зарегистрировано в Алматы: 59,9 процента от РК или 1933 штук. За год их количество выросло сразу в 48,3 раза.
По дорогам же нашего региона разъезжают 38 машин на электричестве.
Меньше всего легковых электромобилей числится в Абайской, Акмолинской и Улытауской областях: всего 5, 7 и 8 соответственно.
На сайте kolesa.kz стоимость наиболее популярного электромобиля в мире Tesla стартует от 14 миллионов тенге. При этом машина в РК не растаможена.
Напомним, первая Tesla появилась в Актау в 2020 году.
В конце этого же года видео с электрокаром в Мангистау понравилось Илону Маску.
Машин, работающих на электричестве, в том числе 135 автобусов, 226 грузовых авто и 3,2 тысячи легковых автомобилей, в Казахстане насчитывается лишь 3,6 тысячи. Количество легковых авто с электродвигателями к 1 июня этого года выросло сразу в семь раз за год.
В региональном разрезе больше всего электромобилей было зарегистрировано в Алматы: 59,9 процента от РК или 1933 штук. За год их количество выросло сразу в 48,3 раза.
По дорогам же нашего региона разъезжают 38 машин на электричестве.
Меньше всего легковых электромобилей числится в Абайской, Акмолинской и Улытауской областях: всего 5, 7 и 8 соответственно.
На сайте kolesa.kz стоимость наиболее популярного электромобиля в мире Tesla стартует от 14 миллионов тенге. При этом машина в РК не растаможена.
Напомним, первая Tesla появилась в Актау в 2020 году.
В конце этого же года видео с электрокаром в Мангистау понравилось Илону Маску.