Первая Tesla появилась в Актау

Фото со страницы группы «Автосообщество R12»
Вчера, 21 мая, в социальной сети «Вконтакте» в группе «Автосообщество R12» были опубликованы фотографии электромобиля Tesla.
Кому принадлежит автомобиль, неизвестно.
Примерная стоимость автомобиля, по информации из открытых источников, 60 тысяч долларов.
Для справки: По данным сайта motor.ru, седан Tesla Model S оснащается одним или двумя электрическими агрегатами, суммарная отдача которых варьируется от 362 до 700 лошадиных сил. Запас хода при полностью заряженных батареях составляет от 370 до 475 километров.
Ранее уроженец Жанаозена рассказал о встречах с Илоном Маском и планах Tesla в Казахстане.
Tesla Motors - автомобильная компания, которая ориентирована на производство электромобилей, не оказывающих вредного воздействия на экологию. Она названа в честь всемирно известного электротехника и физика Николы Теслы. Компания получила известность благодаря ее первому спортивному электромобилю под названием Tesla Roadster.
Кому принадлежит автомобиль, неизвестно.
Примерная стоимость автомобиля, по информации из открытых источников, 60 тысяч долларов.
Для справки: По данным сайта motor.ru, седан Tesla Model S оснащается одним или двумя электрическими агрегатами, суммарная отдача которых варьируется от 362 до 700 лошадиных сил. Запас хода при полностью заряженных батареях составляет от 370 до 475 километров.
Ранее уроженец Жанаозена рассказал о встречах с Илоном Маском и планах Tesla в Казахстане.
Tesla Motors - автомобильная компания, которая ориентирована на производство электромобилей, не оказывающих вредного воздействия на экологию. Она названа в честь всемирно известного электротехника и физика Николы Теслы. Компания получила известность благодаря ее первому спортивному электромобилю под названием Tesla Roadster.