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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:49

Просмотров: 576

Первая Tesla появилась в Актау

Фотографии спортивного электромобиля Tesla, припаркованного на набережной в 7 микрорайоне, появились в Сети.

Фото со страницы группы «Автосообщество R12»
Вчера, 21 мая, в социальной сети «Вконтакте» в группе «Автосообщество R12» были опубликованы фотографии электромобиля Tesla.

Первая Tesla появилась в Актау


Первая Tesla появилась в Актау


Первая Tesla появилась в Актау


Первая Tesla появилась в Актау


Кому принадлежит автомобиль, неизвестно.

Примерная стоимость автомобиля, по информации из открытых источников, 60 тысяч долларов.

Для справки: По данным сайта motor.ru, седан Tesla Model S оснащается одним или двумя электрическими агрегатами, суммарная отдача которых варьируется от 362 до 700 лошадиных сил. Запас хода при полностью заряженных батареях составляет от 370 до 475 километров.

Ранее уроженец Жанаозена рассказал о встречах с Илоном Маском и планах Tesla в Казахстане.

Tesla Motors - автомобильная компания, которая ориентирована на производство электромобилей, не оказывающих вредного воздействия на экологию. Она названа в честь всемирно известного электротехника и физика Николы Теслы. Компания получила известность благодаря ее первому спортивному электромобилю под названием Tesla Roadster.



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Комментарии ( 2 )

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Seawolf (Посетители) Сегодня, 12:01
Ну все,теперь я за Актау спокоен... Мы в 30-ке продвинутых стран! applause Ура,товарищи!!!
 
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Pear (Посетители) Сегодня, 11:57
Тоже хочу электроавто, но у нас нет инфраструктуры пока, ждем-с.
 
 

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