«Танцуй, Tesla!»: Видео с электрокаром в Мангистау понравилось Илону Маску

Скрнишот видеоматериала
Видеоролик с автомобилем Tesla Model X опубликовали в Twitter 5 декабря.
На кадрах показано, как автомобиль «танцует» под композицию «Trans Siberian orchestra - Wizards in winter». Судя по комментариям пользователей Сети, автомобиль подарили на день рождения жителю одного из сёл в Мангистау.
Видео уже набрало более 300 тысяч просмотров.
- Тесла теперь в Актау, в Казахстане. Самое ли это далёкое место, где она есть? - задал вопрос главе Tesla Motors Ануарбек Иманбаев, автор публикации.
Илон Маск отреагировал на публикацию, «лайкнув» её.
Напомним, первая Tesla появилась в Актау в мае этого года.
На кадрах показано, как автомобиль «танцует» под композицию «Trans Siberian orchestra - Wizards in winter». Судя по комментариям пользователей Сети, автомобиль подарили на день рождения жителю одного из сёл в Мангистау.
Видео уже набрало более 300 тысяч просмотров.
Hey @elonmusk Tesla has made it to Aktau, Kazakhstan! What’s the most remote location your @Tesla has been to?? #TeslaTakingOver #Kazakhstan #Aktau @mrserik pic.twitter.com/ZO4aQcQeQm— Anuarbek Imanbaev (@anuarbekiman) December 5, 2020
- Тесла теперь в Актау, в Казахстане. Самое ли это далёкое место, где она есть? - задал вопрос главе Tesla Motors Ануарбек Иманбаев, автор публикации.
Илон Маск отреагировал на публикацию, «лайкнув» её.
Напомним, первая Tesla появилась в Актау в мае этого года.