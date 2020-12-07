«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 07 Декабря
-3...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.79 KZT
  • €1 = 511.98 KZT
  • 1 RUB = 5.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:44

Просмотров: 1533

«Танцуй, Tesla!»: Видео с электрокаром в Мангистау понравилось Илону Маску

Видеоролик, на котором запечатлён автомобиль Tesla Model X, опубликовал в Twitter один из пользователей Сети. Публикация понравилась главе Tesla Motors Илону Маску.

Скрнишот видеоматериала
Видеоролик с автомобилем Tesla Model X опубликовали в Twitter 5 декабря.

На кадрах показано, как автомобиль «танцует» под композицию «Trans Siberian orchestra - Wizards in winter». Судя по комментариям пользователей Сети, автомобиль подарили на день рождения жителю одного из сёл в Мангистау.

Видео уже набрало более 300 тысяч просмотров.



- Тесла теперь в Актау, в Казахстане. Самое ли это далёкое место, где она есть? - задал вопрос главе Tesla Motors Ануарбек Иманбаев, автор публикации.

Илон Маск отреагировал на публикацию, «лайкнув» её.



Напомним, первая Tesla появилась в Актау в мае этого года.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 PoZitron (Посетители) Сегодня, 13:00
Ну все, можно сворачивать нефтепром в Казахстане, аташки затариваются Теслами. Сейчас все соседи от зависти побегут заказывать beautiful car:)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • PoZitron
 Username (Посетители) Сегодня, 12:30
Гбо поставили?

А ГБО поставили? =)
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика