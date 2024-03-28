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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 12:44

Просмотров: 2130

В Актау прилетели более ста туристов из Тегерана

В Актау 27 марта из Тегерана чартерным рейсом прилетели более 100 туристов, сообщает пресс-служба акимата.

Фото пресс-службы акимата
Туристов встречали артисты с песнями и баурсаками. Всего Актау с начала года посетили около 14 тысяч туристов из-за рубежа.

В Актау прилетели более ста туристов из Тегерана


В Актау прилетели более ста туристов из Тегерана


По данным акимата, в течение 10 дней туристы посетят достопримечательности нашего региона.

По словам заместителя руководителя Актауского городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Оспана Нысана, большая часть туристов приезжает из Ирана.

- Ведется работа по повышению туристического потенциала Актау. 27 марта в Актау чартерным рейсом прилетело 112 пассажиров из Тегерана. Большинство туристов в наш город приезжают из Ирана, а также из Италии, России и Франции, - сказал заместитель руководителя Актауского городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Оспан Нысан.


В Актау прилетели более ста туристов из Тегерана


В Актау прилетели более ста туристов из Тегерана


В Актау прилетели более ста туристов из Тегерана



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