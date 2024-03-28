В Актау прилетели более ста туристов из Тегерана

- Ведется работа по повышению туристического потенциала Актау. 27 марта в Актау чартерным рейсом прилетело 112 пассажиров из Тегерана. Большинство туристов в наш город приезжают из Ирана, а также из Италии, России и Франции, - сказал заместитель руководителя Актауского городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Оспан Нысан.

Туристов встречали артисты с песнями и баурсаками. Всего Актау с начала года посетили около 14 тысяч туристов из-за рубежа.По данным акимата, в течение 10 дней туристы посетят достопримечательности нашего региона.По словам заместителя руководителя Актауского городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Оспана Нысана, большая часть туристов приезжает из Ирана.