Больше 500 миллионов тенге актауский «Каспий» должен футболистам за сезон 2023

Исполняющий обязанности руководителя профессионального футбольного клуба «Каспий» Нуржан Жалгасбаев



- В прошлом сезоне не было экономической модели. Отсутствовало бюджетное планирование. Сейчас получилось немного выровнять ситуацию. Текущие долги мы закрываем за счет бюджета 2024 года, который составляет 1 миллиард 200 миллионов. Экономим на учебно-тренировочных сборах, урезан зарплатный фонд, убрали надбавки и премии. Разобраться с задолженностью планируем до конца года, - объяснил Нуржан Жалгасбаев.

Почему сократили годовой бюджет с 2 миллиардов 100 миллионов тенге до 1 миллиарда 200 миллионов тенге?

- Это решение 2020 года Республиканской ведомственной комиссии. Рекомендуемая сумма финансирования профессиональных футбольных клубов в Казахстане составляет 1 миллиард 200 миллионов тенге, независимо от того, где играет команда - в Премьер или же в Первой лиге. В нашем случае в эту сумму включены содержание двух спортивных комплексов «Каспий» и «Жас Канат», а также Футбольный центр, где тренируются более 400 детей. Более половины этой суммы будет затрачено на эти две статьи расходов. Местные власти все же могут сами дофинансировать, как это было в прошлом году, - ответил Нуржан Жалгасбаев.

С декабря 2023 года исполняющим обязанности главы профессионального футбольного клуба «Каспий» стал Нуржан Жалгасбаев. С его слов, прежнее руководство передало ему «Каспий» с долгом в 1 миллиард 200 миллионов тенге. На текущий момент Нуржану Жалгасбаеву удалось возместить 125 миллионов.Иностранным игрокам и тренерам задолжали 250 миллионов тенге, нашим – 350 миллионов тенге, игрокам футзала – 120 миллионов тенге. Также клуб, вероятно, выплатит 110 миллионов тенге поставщикам учебно-тренировочных сборов: клуб выиграл суд первой инстанции, но проиграл апелляцию, определенность в этом вопросе наступит после обжалования решения в Верховном суде.Отметим, что долги клуба ни в чем его не ограничивают. Все идет согласно плану.