Эвтаназия – вынужденная мера? На митинге в Актау зоозащитники выступили против поправок в закон

- В марте 2022 года в Казахстане был принят закон «Об ответственном обращении с животными». Мы все его очень ждали. В статье 26 сказано, что приюты могут быть частными и то, что местные исполнительные органы вправе организовать их строительство и содержание, осуществлять софинансирование. Но за два два года государственный приют не появился. Сейчас якобы рассматривается проектно-сметная документация. Получается, что в нашем регионе кроме нашего приюта нет ничего для помощи животным, - говорит директор общественного фонда «Шанс» Ирина Болатова.

- Еще два года назад сразу после принятия закона акимат обещал помочь, даже затребовал официально наши расходы. Мы обрадовались, думали, хоть на продукты, стерилизацию что-то выделят, но не тут-то было. Так ничего мы и не получили. Уже сменился аким, а я все та же. Мы уже сами купили землю, очень надеялись снова на акимат, который опять же нам пообещал помощь в обустройстве нового участка, но безрезультатно. Подключение электричества, газа – это большие деньги, и тут мы точно сами не справимся. Неужели нельзя проявить гуманность и милосердие? В конце концов, это единственный приют на всю область, и мы в таком нищенском положении, - поделилась Ирина Болатова.

- Злые и жестокие люди, которые бьют, выкидывают животных. Но так делать нельзя, ведь животные наши друзья. Помоги обрести бездомным животным дом, ведь их жизнь в наших руках. Как сказал Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили», - обращается первоклашка.