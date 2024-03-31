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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:16

Просмотров: 333

Эвтаназия – вынужденная мера? На митинге в Актау зоозащитники выступили против поправок в закон

Недавнее предложение депутатов ввести обязательную эвтаназию для некоторых видов животных на законодательном уровне вызвала резонанс среди общественности и привело к организации мирного митинга. О том, как это было, в материале корреспондента Lada.kz.

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Митинг, который устроили сегодня, 31 марта, на парковке «Солдатского пляжа», поддержали около 60 человек. В их числе были зоозащитники, волонтеры и неравнодушные местные жители с плакатами. Стоит отметить, что это первое подобное мероприятие в стране, касающееся поправок в закон, который организовали зоозащитники. Таким образом они хотят запустить челлендж по всему Казахстану и привлечь внимание властей к проблемам животных.

Эвтаназия – вынужденная мера? На митинге в Актау зоозащитники выступили против поправок в закон


Собравшиеся выступили против предложения депутатов ввести эвтаназию для бездомных животных на законодательном уровне, также их возмутило сокращение сроков содержания братьев меньших в «отловах» с 15 до пяти дней. Зоозащитники считают, что погибнет много животных. «Неужели наше государство такое бедное?!» - негодуют митингующие.

Эвтаназия – вынужденная мера? На митинге в Актау зоозащитники выступили против поправок в закон


- В марте 2022 года в Казахстане был принят закон «Об ответственном обращении с животными». Мы все его очень ждали. В статье 26 сказано, что приюты могут быть частными и то, что местные исполнительные органы вправе организовать их строительство и содержание, осуществлять софинансирование. Но за два два года государственный приют не появился. Сейчас якобы рассматривается проектно-сметная документация. Получается, что в нашем регионе кроме нашего приюта нет ничего для помощи животным, - говорит директор общественного фонда «Шанс» Ирина Болатова.


Приют существует более 11 лет и в настоящее время на попечении волонтеров находятся порядка 400 собак.

Эвтаназия – вынужденная мера? На митинге в Актау зоозащитники выступили против поправок в закон


По словам директора фонда «Шанс», зоозащитники осуществляют финансовые сборы, но средств не хватает, к тому же, имеются задолженности. Клиники, передержка и продукты волонтеры также приобретают в долг, приходится задерживать оплату коммунальных услуг, зарплату. Стерилизация тоже обходится недешево.

- Еще два года назад сразу после принятия закона акимат обещал помочь, даже затребовал официально наши расходы. Мы обрадовались, думали, хоть на продукты, стерилизацию что-то выделят, но не тут-то было. Так ничего мы и не получили. Уже сменился аким, а я все та же. Мы уже сами купили землю, очень надеялись снова на акимат, который опять же нам пообещал помощь в обустройстве нового участка, но безрезультатно. Подключение электричества, газа – это большие деньги, и тут мы точно сами не справимся. Неужели нельзя проявить гуманность и милосердие? В конце концов, это единственный приют на всю область, и мы в таком нищенском положении, - поделилась Ирина Болатова.


Эвтаназия – вынужденная мера? На митинге в Актау зоозащитники выступили против поправок в закон


Митингующие хотят создать петицию и потребовать в отставку действующего министра экологии Казахстана.

На мероприятии зачитали обращение первоклассника, которое тронуло присутствовавших.

- Злые и жестокие люди, которые бьют, выкидывают животных. Но так делать нельзя, ведь животные наши друзья. Помоги обрести бездомным животным дом, ведь их жизнь в наших руках. Как сказал Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили», - обращается первоклашка.


Эвтаназия – вынужденная мера? На митинге в Актау зоозащитники выступили против поправок в закон


Кроме того, общественный фонд «Umit Mangistau» второй год проводит в школе-интернате, а также в других общеобразовательных заведениях «Уроки добра». Их цель - привить детям гуманное обращение с животными. Волонтеры считают, что такие уроки необходимо включить в обязательную дошкольную и школьные программы.

На митинге присутствовала директор отеля «Caspian Riviera» Раушан Хамитова, которая предложила помощь фонду «Шанс»: предприниматель готова доставлять пищевые отходы из ресторана в приют.



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Комментарии ( 1 )

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Альфарий (Посетители) Сегодня, 19:05
Интересно, а сколько митингующих приютили собак?
 
 

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