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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 17:52

Просмотров: 244

Уроки по 45 минут: управление образования Мангистау пригрозило родителям шестидневкой

В Актау родители возмущены тем, что уроки у их детей вместо уже привычных 40 минут будут длиться по 45 минут. На жалобы ответили в управлении образования Мангистауской области.

Фото: Pixabay
На новые расписания уроков в школе родители жалуются в социальных сетях.

«С первой четверти были уроки по 40 минут. Как раз с августа по этому времени и запланированы все спортивные секции и дополнительные занятия. Теперь придумали проблемы детям и родителям. Мой младший ребенок-младшеклассник должен после семи часов приходить. Пока отдохнет, там и спать пора. Уроки когда им делать? С нашим отделом образования постоянно какие-то нюансы возникают».


«Думаю, что выражаю волю многих родителей и детей, учащихся в школах нашего города. Верните прежнее расписание уроков! Это невозможно, когда дети, тем более начальная школа, будут приходить после шести-семи часов вечера. Когда им посещать кружки и делать уроки? Задают по всем урокам, и помногу. Старшие классы – там вообще нагрузка колоссальная! Ваши пять минут урока ничего не дадут, а только скажутся отрицательно на отдыхе и дополнительных занятиях и секциях».


«Как будто дети станут умнее за эти пять минут. Лучше смените программу образования».


Недовольство родителей учащихся прокомментировали в управлении образования Мангистауской области.

- Согласно приказу министра просвещения Республики Казахстан N385 от 31 августа 2023 года, продолжительность уроков – 45 минут. В зимний период в целях обеспечения безопасности детей с согласия компетентных органов продолжительность занятий была временно сокращена до 40 минут. С учетом увеличения светового дня и благоприятных погодных условий с четвертой четверти продолжительность уроков восстановлена по нормативу (45 минут). Все вы знаете, уже третий год школы области перешли на пятидневное обучение и за этот период нужно освоить учебную программу по обязательному государственному стандарту. Если родители не согласны на продолжительность уроков в 45 минут, управление образования рассмотрит переход на шестидневное обучение с продолжительностью занятий в 40 минут. Просим отнестись с пониманием, - сообщили в управлении.


Разъяснение дали и в Актауском городском отделе образования.

- В связи с переходом на зимний период, то есть, во второй четверти, отделом образования был согласован вопрос о сокращении уроков на 40 минут с прокуратурой, также получено разрешение из СЭС. Кроме того, звонки между уроками также сократили на 5, 10 минут. Такое сокращение уроков было и в прошлом учебном году. С наступлением летнего периода, учитывая продолжительность светлого времени суток, уроки переходят на 45 минут по нормативу. В связи этим, просим отнестись с пониманием. По стандарту, учебная программа рассчитана на шестидневную неделю, так как учебный процесс переведен на пятидневную учебную неделю, учащимся приходится обучаться до семи уроков в день, - сообщили в отделе.


Напомним, 2 апреля в родительских чатах распространилась информация о том, что с 4 апреля уроки в школах будут длиться по 45 минут вместо 40.



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Комментарии ( 1 )

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Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 18:15
Раньше в школе учился урок 45 мин был. Подерёшься потом померишься. Ни чего не было. Во времена СССР. Сейчас ребёнка ребёнок обидел словом даже идут в полицию, в суд. Какие люди неженки стали.
 
 

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