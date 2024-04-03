Уроки по 45 минут: управление образования Мангистау пригрозило родителям шестидневкой

«С первой четверти были уроки по 40 минут. Как раз с августа по этому времени и запланированы все спортивные секции и дополнительные занятия. Теперь придумали проблемы детям и родителям. Мой младший ребенок-младшеклассник должен после семи часов приходить. Пока отдохнет, там и спать пора. Уроки когда им делать? С нашим отделом образования постоянно какие-то нюансы возникают».

«Думаю, что выражаю волю многих родителей и детей, учащихся в школах нашего города. Верните прежнее расписание уроков! Это невозможно, когда дети, тем более начальная школа, будут приходить после шести-семи часов вечера. Когда им посещать кружки и делать уроки? Задают по всем урокам, и помногу. Старшие классы – там вообще нагрузка колоссальная! Ваши пять минут урока ничего не дадут, а только скажутся отрицательно на отдыхе и дополнительных занятиях и секциях».

«Как будто дети станут умнее за эти пять минут. Лучше смените программу образования».

- Согласно приказу министра просвещения Республики Казахстан N385 от 31 августа 2023 года, продолжительность уроков – 45 минут. В зимний период в целях обеспечения безопасности детей с согласия компетентных органов продолжительность занятий была временно сокращена до 40 минут. С учетом увеличения светового дня и благоприятных погодных условий с четвертой четверти продолжительность уроков восстановлена по нормативу (45 минут). Все вы знаете, уже третий год школы области перешли на пятидневное обучение и за этот период нужно освоить учебную программу по обязательному государственному стандарту. Если родители не согласны на продолжительность уроков в 45 минут, управление образования рассмотрит переход на шестидневное обучение с продолжительностью занятий в 40 минут. Просим отнестись с пониманием, - сообщили в управлении.

- В связи с переходом на зимний период, то есть, во второй четверти, отделом образования был согласован вопрос о сокращении уроков на 40 минут с прокуратурой, также получено разрешение из СЭС. Кроме того, звонки между уроками также сократили на 5, 10 минут. Такое сокращение уроков было и в прошлом учебном году. С наступлением летнего периода, учитывая продолжительность светлого времени суток, уроки переходят на 45 минут по нормативу. В связи этим, просим отнестись с пониманием. По стандарту, учебная программа рассчитана на шестидневную неделю, так как учебный процесс переведен на пятидневную учебную неделю, учащимся приходится обучаться до семи уроков в день, - сообщили в отделе.