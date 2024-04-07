Казахстанская актриса перевернулась на багги в Мангистау

Кинопродюсер, актриса Куралай Анарбекова и известный блогер Гани Ажикенов посетили Актау, назвав его казахстанским Дубаем.Ведущая попробовала одно из экстремальных развлечений – катание на багги по песчаным барханам.Стоит отметить, что на момент поездки на Куралай Анарбековой не было шлема, при этом управлявший багги водитель был в нем. Спустя пару крутых маневров автомобиль перевернулся и водитель всем весом упал на голову ведущей. Инцидент обошелся без травм для обоих.Новый сезон шоу «Орел и Решка. Казахи» создан специально по заказу отечественных телеканалов «Jibek Joly» и «Silk Way».