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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:39

Просмотров: 723

Казахстанская актриса перевернулась на багги в Мангистау

Инцидент произошел на съемках нового сезона шоу «Орел и Решка. Казахи».

Кадр видео
Кинопродюсер, актриса Куралай Анарбекова и известный блогер Гани Ажикенов посетили Актау, назвав его казахстанским Дубаем.

Ведущая попробовала одно из экстремальных развлечений – катание на багги по песчаным барханам.

Стоит отметить, что на момент поездки на Куралай Анарбековой не было шлема, при этом управлявший багги водитель был в нем. Спустя пару крутых маневров автомобиль перевернулся и водитель всем весом упал на голову ведущей. Инцидент обошелся без травм для обоих.

Новый сезон шоу «Орел и Решка. Казахи» создан специально по заказу отечественных телеканалов «Jibek Joly» и «Silk Way».




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