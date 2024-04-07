Почетный нефтяник ушел из жизни в Актау

Трудовой путь Табына Капановича:

Его многолетний труд отмечен государственными наградами:

Всю жизнь проработавший на месторождениях Мангистау, Атырау и Кызылорды Оржанов Табын Капанович ушел из жизни вчера, 6 апреля.Он родился 15 ноября 1929 года в поселке Доссор, Гурьевской области, КазССР. Окончил Московский нефтяной институт имени Губкина в 1952 году по специальности «Горный инженер по разработке нефтяных и газовых месторождений».За свою трудовую деятельность внес весомый вклад в становление и развитие нефтедобычи Казахстана, стал «учителем» и взрастил много специалистов, передав свой опыт и знания.В 1947 году в целях развития нефтепромышленности КазССР порядка 20 человек были обучены по согласованию премьер-министра КазССР и Советом министров СССР. Табын Капанович был последним из той плеяды специалистов, которые стали зерном зарождения нефтепромышленной деятельности страны.Практически вся техническая политика нефтедобычи Эмбы и Мангистау осуществлялось с его непосредственным руководством и участием. Так, впервые в Казахстане на нефтеуправлениях Узень и Жетыбай были внедрены газлифтный способ добычи нефти, автоматизация работы групповых установок, установка погружного горения, печи подогрева в большем объеме морской воды для закачки в пласт и химизация процессов добычи нефти.Оржанов Табын Капанович лично участвовал и руководил обустройством и вводом месторождений Актобе (НПУ Прорва), Западного Тажигали, газового месторождения Актас и Жетыбай Южный, а также месторождений Юго-Восточный Камышитовый.1952 год – оператор, заместитель начальника участка НПУ Каратон, начальник производственного отдела НПУ Байчунас объединения «Казахстаннефть».1958 год – главный инженер, начальник УНП «Доссор» объединения «Казахстаннефть».1962 год – главный инженер НПУ «Каратон» объединения «Эмбанефть».1964 год – начальник технического отдела ПО «Мангышлакнефть».1969 год – главный инженер ПО «Эмбанефть».1972 год – главный инженер ПО «Мангышлакнефть».1982 год – начальник НГДУ «Жетыбайнефть» ПО «Мангышлакнефть».1984 год – заместитель начальник, начальник отдела добычи нефти и газа ПО «Мангышлакнефть».1992 год – начальник отдела коммерции, начальник ЦИТС ПО «Тенгизнефтегаз»1995 год – инженер товарно-транспортного отдела ПО «Южнефтепровод» ЗАО «КазТрансОйл».- орден «Барыс» ІІІ степени в 2022 году.- орден «Құрмет» РК в 2009 году.- Почетная грамота в 1971 году и грамотами верховного Совета КазССР в 1961 и 1962 годах.- Почетная грамота Гурьевского облсовпрофа за трудовые успехи в освоении и эксплуатации месторождения Узень в 1965 году.- медаль «За доблестный труд к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина» в 1970 году.- медаль «Отличник Миннефтепрома СССР» в 1967 году.- медаль «1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 60 жыл» в 2010 году.- медаль «Мұнай газ саласының еңбек сіңірген қызметкері» в 2014 году.Стоит отметить, что Оржанов Табын Капанович участник трудового фронта, ветеран труда.