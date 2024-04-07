Почетный нефтяник ушел из жизни в Актау

Оржанов Табын Капанович. Фото предоставили его родные
Всю жизнь проработавший на месторождениях Мангистау, Атырау и Кызылорды Оржанов Табын Капанович ушел из жизни вчера, 6 апреля.
Он родился 15 ноября 1929 года в поселке Доссор, Гурьевской области, КазССР. Окончил Московский нефтяной институт имени Губкина в 1952 году по специальности «Горный инженер по разработке нефтяных и газовых месторождений».
За свою трудовую деятельность внес весомый вклад в становление и развитие нефтедобычи Казахстана, стал «учителем» и взрастил много специалистов, передав свой опыт и знания.
В 1947 году в целях развития нефтепромышленности КазССР порядка 20 человек были обучены по согласованию премьер-министра КазССР и Советом министров СССР. Табын Капанович был последним из той плеяды специалистов, которые стали зерном зарождения нефтепромышленной деятельности страны.
Практически вся техническая политика нефтедобычи Эмбы и Мангистау осуществлялось с его непосредственным руководством и участием. Так, впервые в Казахстане на нефтеуправлениях Узень и Жетыбай были внедрены газлифтный способ добычи нефти, автоматизация работы групповых установок, установка погружного горения, печи подогрева в большем объеме морской воды для закачки в пласт и химизация процессов добычи нефти.
Оржанов Табын Капанович лично участвовал и руководил обустройством и вводом месторождений Актобе (НПУ Прорва), Западного Тажигали, газового месторождения Актас и Жетыбай Южный, а также месторождений Юго-Восточный Камышитовый.
1952 год – оператор, заместитель начальника участка НПУ Каратон, начальник производственного отдела НПУ Байчунас объединения «Казахстаннефть».
1958 год – главный инженер, начальник УНП «Доссор» объединения «Казахстаннефть».
1962 год – главный инженер НПУ «Каратон» объединения «Эмбанефть».
1964 год – начальник технического отдела ПО «Мангышлакнефть».
1969 год – главный инженер ПО «Эмбанефть».
1972 год – главный инженер ПО «Мангышлакнефть».
1982 год – начальник НГДУ «Жетыбайнефть» ПО «Мангышлакнефть».
1984 год – заместитель начальник, начальник отдела добычи нефти и газа ПО «Мангышлакнефть».
1992 год – начальник отдела коммерции, начальник ЦИТС ПО «Тенгизнефтегаз»
1995 год – инженер товарно-транспортного отдела ПО «Южнефтепровод» ЗАО «КазТрансОйл».
В 2002 году в возрасте 74 лет вышел на заслуженный отдых.
- орден «Барыс» ІІІ степени в 2022 году.
- орден «Құрмет» РК в 2009 году.
- Почетная грамота в 1971 году и грамотами верховного Совета КазССР в 1961 и 1962 годах.
- Почетная грамота Гурьевского облсовпрофа за трудовые успехи в освоении и эксплуатации месторождения Узень в 1965 году.
- медаль «За доблестный труд к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина» в 1970 году.
- медаль «Отличник Миннефтепрома СССР» в 1967 году.
- медаль «1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 60 жыл» в 2010 году.
- медаль «Мұнай газ саласының еңбек сіңірген қызметкері» в 2014 году.
Он также награжден нагрудными знаками.
Стоит отметить, что Оржанов Табын Капанович участник трудового фронта, ветеран труда.
Конакасы пройдет 8 апреля в 10:00 часов, жаназасы - 9 апреля в 10:00 часов по адресу: 15 микрорайон, Самал, 16 дом.
Он родился 15 ноября 1929 года в поселке Доссор, Гурьевской области, КазССР. Окончил Московский нефтяной институт имени Губкина в 1952 году по специальности «Горный инженер по разработке нефтяных и газовых месторождений».
За свою трудовую деятельность внес весомый вклад в становление и развитие нефтедобычи Казахстана, стал «учителем» и взрастил много специалистов, передав свой опыт и знания.
В 1947 году в целях развития нефтепромышленности КазССР порядка 20 человек были обучены по согласованию премьер-министра КазССР и Советом министров СССР. Табын Капанович был последним из той плеяды специалистов, которые стали зерном зарождения нефтепромышленной деятельности страны.
Практически вся техническая политика нефтедобычи Эмбы и Мангистау осуществлялось с его непосредственным руководством и участием. Так, впервые в Казахстане на нефтеуправлениях Узень и Жетыбай были внедрены газлифтный способ добычи нефти, автоматизация работы групповых установок, установка погружного горения, печи подогрева в большем объеме морской воды для закачки в пласт и химизация процессов добычи нефти.
Оржанов Табын Капанович лично участвовал и руководил обустройством и вводом месторождений Актобе (НПУ Прорва), Западного Тажигали, газового месторождения Актас и Жетыбай Южный, а также месторождений Юго-Восточный Камышитовый.
Трудовой путь Табына Капановича:
1952 год – оператор, заместитель начальника участка НПУ Каратон, начальник производственного отдела НПУ Байчунас объединения «Казахстаннефть».
1958 год – главный инженер, начальник УНП «Доссор» объединения «Казахстаннефть».
1962 год – главный инженер НПУ «Каратон» объединения «Эмбанефть».
1964 год – начальник технического отдела ПО «Мангышлакнефть».
1969 год – главный инженер ПО «Эмбанефть».
1972 год – главный инженер ПО «Мангышлакнефть».
1982 год – начальник НГДУ «Жетыбайнефть» ПО «Мангышлакнефть».
1984 год – заместитель начальник, начальник отдела добычи нефти и газа ПО «Мангышлакнефть».
1992 год – начальник отдела коммерции, начальник ЦИТС ПО «Тенгизнефтегаз»
1995 год – инженер товарно-транспортного отдела ПО «Южнефтепровод» ЗАО «КазТрансОйл».
В 2002 году в возрасте 74 лет вышел на заслуженный отдых.
Его многолетний труд отмечен государственными наградами:
- орден «Барыс» ІІІ степени в 2022 году.
- орден «Құрмет» РК в 2009 году.
- Почетная грамота в 1971 году и грамотами верховного Совета КазССР в 1961 и 1962 годах.
- Почетная грамота Гурьевского облсовпрофа за трудовые успехи в освоении и эксплуатации месторождения Узень в 1965 году.
- медаль «За доблестный труд к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина» в 1970 году.
- медаль «Отличник Миннефтепрома СССР» в 1967 году.
- медаль «1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 60 жыл» в 2010 году.
- медаль «Мұнай газ саласының еңбек сіңірген қызметкері» в 2014 году.
Он также награжден нагрудными знаками.
Стоит отметить, что Оржанов Табын Капанович участник трудового фронта, ветеран труда.
Конакасы пройдет 8 апреля в 10:00 часов, жаназасы - 9 апреля в 10:00 часов по адресу: 15 микрорайон, Самал, 16 дом.
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