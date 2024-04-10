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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 13:26

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В морге Жанаозена намерены провести капитальный ремонт

Управление финансов Мангистауской области проводит конкурс на разработку проектно-сметной документации, которая покажет, сколько средств необходимо на проведение капитального ремонта здания жанаозенского морга.

Иллюстративное фото: © Fotolia / Felix Pergande
Заказчиком выступает ГКП на праве хозяйственного ведения «Жанаозенская многопрофильная городская больница» при управлении здравоохранения Мангистауской области, сообщается на сайте государственных закупок РК.

На разработку ПСД из бюджета готовы выделить 12 000 575 тенге.

В морге Жанаозена намерены провести капитальный ремонт


Работы будут проводиться в больничном городке, расположенном в микрорайоне «Шанырак».

Начало приема заявок намечено на 17 апреля текущего года. Окончание приема заявок – 3 мая 2024 года.



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