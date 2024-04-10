В морге Жанаозена намерены провести капитальный ремонт

Иллюстративное фото: © Fotolia / Felix Pergande
Заказчиком выступает ГКП на праве хозяйственного ведения «Жанаозенская многопрофильная городская больница» при управлении здравоохранения Мангистауской области, сообщается на сайте государственных закупок РК.
На разработку ПСД из бюджета готовы выделить 12 000 575 тенге.
Работы будут проводиться в больничном городке, расположенном в микрорайоне «Шанырак».
Начало приема заявок намечено на 17 апреля текущего года. Окончание приема заявок – 3 мая 2024 года.
На разработку ПСД из бюджета готовы выделить 12 000 575 тенге.
Работы будут проводиться в больничном городке, расположенном в микрорайоне «Шанырак».
Начало приема заявок намечено на 17 апреля текущего года. Окончание приема заявок – 3 мая 2024 года.
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