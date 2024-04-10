Экс-аким Актау предложил лишать свободы за пропаганду ЛГБТ в Казахстане

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Как пишет Tengrinews.kz, соответствующая поправка указана в сравнительной таблице к законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам массмедиа».
По данным из документа, депутаты от Мангистауской области Едил Жанбыршин и Самат Мусабаев предложили внести изменения в часть 1 статьи 174 Уголовного кодекса «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни».
Информацию подтвердила член рабочей группы по законопроекту «О масс-медиа» - юрист Гульмира Биржанова.
Она добавила, что сегодня должно состояться очередное заседание рабочей группы для обсуждения указанной поправки.
В действующей редакции часть 1 статьи 174 Уголовного кодекса выглядит так:
«Умышленные действия, направленные на разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, а равно путем изготовления или распространения литературы или иных носителей информации, пропагандирующих социальную, национальную, родовую, расовую, сословную или религиозную рознь».
За нарушение закона статья предусматривает наказание в виде штрафа от 2000 до 7000 МРП (7,3-25,8 миллиона тенге в 2024 году) либо лишение/ограничение свободы на срок от двух до семи лет.
Авторы поправки Едил Жанбыршин и Самат Мусабаев приводят обоснование такой нормы.
Как отметили мажилисмены, в соответствии с подпунктом 29 пункта 1 статьи 1 Кодекса «О браке (супружестве) и семье», семьей признается круг лиц, связанных имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака.
Отмечается, что под браком действующее законодательство Казахстана признает равноправный союз между мужчиной и женщиной, заключенный при свободном и полном согласии сторон в установленном законом Республики Казахстан порядке, с целью создания семьи, порождающий имущественные и личные неимущественные права и обязанности между супругами.
Напомним, ранее Едил Жанбыршин предлагал ввести обязательную эвтаназию для некоторых категорий животных. Заявление мажилисмена вызвало негативную реакцию среди жителей Актау. По этим причинам зоозащитники добились проведения мирного митинга в защиту животных.
По данным из документа, депутаты от Мангистауской области Едил Жанбыршин и Самат Мусабаев предложили внести изменения в часть 1 статьи 174 Уголовного кодекса «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни».
- После слов «социальной, социальную» дополнить словами «в том числе путем пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, - говорится в тексте документа.
Информацию подтвердила член рабочей группы по законопроекту «О масс-медиа» - юрист Гульмира Биржанова.
- С утра (10 апреля) скинули новую сравнительную таблицу, где внесена новая поправка в Уголовной кодекс, в статью 174. Они (депутаты. – прим.) предлагают внести такое основание как пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации. То есть, они это просят внести в Уголовный кодекс, - сказала Гульмира Биржанова.
Она добавила, что сегодня должно состояться очередное заседание рабочей группы для обсуждения указанной поправки.
В действующей редакции часть 1 статьи 174 Уголовного кодекса выглядит так:
«Умышленные действия, направленные на разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, а равно путем изготовления или распространения литературы или иных носителей информации, пропагандирующих социальную, национальную, родовую, расовую, сословную или религиозную рознь».
За нарушение закона статья предусматривает наказание в виде штрафа от 2000 до 7000 МРП (7,3-25,8 миллиона тенге в 2024 году) либо лишение/ограничение свободы на срок от двух до семи лет.
Авторы поправки Едил Жанбыршин и Самат Мусабаев приводят обоснование такой нормы.
- Для казахстанского общества традиционная семья – это союз мужчины и женщины, это их дети (в том числе и усыновленные). Поэтому необходимо запретить пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, - заявили разработчики.
Как отметили мажилисмены, в соответствии с подпунктом 29 пункта 1 статьи 1 Кодекса «О браке (супружестве) и семье», семьей признается круг лиц, связанных имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака.
Отмечается, что под браком действующее законодательство Казахстана признает равноправный союз между мужчиной и женщиной, заключенный при свободном и полном согласии сторон в установленном законом Республики Казахстан порядке, с целью создания семьи, порождающий имущественные и личные неимущественные права и обязанности между супругами.
Напомним, ранее Едил Жанбыршин предлагал ввести обязательную эвтаназию для некоторых категорий животных. Заявление мажилисмена вызвало негативную реакцию среди жителей Актау. По этим причинам зоозащитники добились проведения мирного митинга в защиту животных.