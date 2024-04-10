Экс-аким Актау предложил лишать свободы за пропаганду ЛГБТ в Казахстане

- После слов «социальной, социальную» дополнить словами «в том числе путем пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, - говорится в тексте документа.

- С утра (10 апреля) скинули новую сравнительную таблицу, где внесена новая поправка в Уголовной кодекс, в статью 174. Они (депутаты. – прим.) предлагают внести такое основание как пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации. То есть, они это просят внести в Уголовный кодекс, - сказала Гульмира Биржанова

- Для казахстанского общества традиционная семья – это союз мужчины и женщины, это их дети (в том числе и усыновленные). Поэтому необходимо запретить пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, - заявили разработчики.