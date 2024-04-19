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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 14:08

Просмотров: 255

Придется потерпеть: в Актау с мая на все лето отключат горячую воду

В ходе заседания штаба под председательством заместителя акима Актау Тилека Нурпеисова было принято решение приостановить подачу горячей воды на город с мая на летний период, сообщает пресс-служба «МАЭК».

фото из архива Lada.kz
Продолжительное отключение связано с масштабной реконструкцией тепломагистральных трубопроводов. Мера эта вынужденная, говорят на энергокомбинате.

«Для качественной подготовки к предстоящему отопительному периоду 2024-2025 годов начата масштабная работа по замене сетей, принадлежащих ТОО «МАЭК», в рамках проекта «Реконструкция и строительство магистральных тепловых сетей Актау». ТОО «МАЭК» приносит извинения за возможные неудобства и просит понимать, что эти меры необходимы для обеспечения комфорта жителей города», - говорится в сообщении.


Точной даты для отключения в мае в компании пока назвать не могут. Однако жителям необходимо быть готовыми к тому, что горячей воды не будет уже с 22 апреля.

«С 22 по 26 апреля ТОО «МАЭК» проводит гидравлические испытания тепловых сетей для выявления дефектных участков трубопроводов. Эти мероприятия направлены на повышение надежности и эффективности тепловых сетей. После этого срока будут исправляться дефекты, которые обнаружатся в ходе испытаний. А уже с 1 мая планируется начало реконструкции тепломагистрального трубопровода», - сообщили в пресс-службе организации.


Также в социальных сетях распространяется информация о том, что с 22 по 26 апреля в Актау отключат питьевую воду. По информации энергокомбината, данное сообщение является ложным.



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Комментарии ( 3 )

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Adai11 (Посетители) Сегодня, 14:29
в Актау с мая на все лето отключат горячую воду - опять началось, а в прошлом году то пели как devil
Да и питьевой не будет и электричества не будет, и настанет каменный век angry
 
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Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 14:29
Никто и не сомневался. Только не на лето а ещё и на осень. Одним словом задрали уже.
 
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e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 14:29
Так у нас ее УЖЕ нет, вы понимаете????? проверьте сами, зайдите в дома, горячая вода течет ледяная, невозможно искупаться!!! Включаем режим "средний век", кошмар какой то
 
 

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