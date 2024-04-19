Придется потерпеть: в Актау с мая на все лето отключат горячую воду

«Для качественной подготовки к предстоящему отопительному периоду 2024-2025 годов начата масштабная работа по замене сетей, принадлежащих ТОО «МАЭК», в рамках проекта «Реконструкция и строительство магистральных тепловых сетей Актау». ТОО «МАЭК» приносит извинения за возможные неудобства и просит понимать, что эти меры необходимы для обеспечения комфорта жителей города», - говорится в сообщении.

«С 22 по 26 апреля ТОО «МАЭК» проводит гидравлические испытания тепловых сетей для выявления дефектных участков трубопроводов. Эти мероприятия направлены на повышение надежности и эффективности тепловых сетей. После этого срока будут исправляться дефекты, которые обнаружатся в ходе испытаний. А уже с 1 мая планируется начало реконструкции тепломагистрального трубопровода», - сообщили в пресс-службе организации.

Продолжительное отключение связано с масштабной реконструкцией тепломагистральных трубопроводов. Мера эта вынужденная, говорят на энергокомбинате.Точной даты для отключения в мае в компании пока назвать не могут. Однако жителям необходимо быть готовыми к тому, что горячей воды не будет уже с 22 апреля.Также в социальных сетях распространяется информация о том, что с 22 по 26 апреля в Актау отключат питьевую воду. По информации энергокомбината, данное сообщение является ложным.