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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:10

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В Мангистау отмечен резкий рост заболевания паротитом

В числе 12 инфекционных заболеваний, по которым с начала года наблюдается резкий рост, значится и эпидемический паротит (свинка). С прошлого года заболеваемость увеличилась на семь случаев. Об этом рассказали в региональном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

_фото из открытых источников
В 2023 году было зафиксировано три лабораторно подтвержденных факта заболевания из пяти выявленных случаев.

В первом квартале текущего года зарегистрировано 34 случая подозрения на эпидемический паротит. В восьми из 34 случаев эпидпаротит в лаборатории не был подтвержден. Исследование продолжается по 16 выявленным фактам. Диагноз подтвердился у 10 человек (шесть из них не прошли иммунизацию на момент заболевания). Шесть фактов приходится на Актау, три человека заболели в Мунайлы, один – в Каракие, - отметили специалисты департамента.

Свинка, или эпидемический паротит, — очень заразная вирусная инфекция. Болезнь передаётся по воздуху или через поверхности, на которые осели капли инфицированной слюны. Как правило, болезнь протекает без осложнений и лечится легко, но в некоторых случаях может вызвать воспаление желёз или органов и привести к долгосрочным проблемам со здоровьем, например к бесплодию или глухоте.

Основа профилактики эпидемического паротита, как отметили специалисты, - вакцинация по национальному календарю прививок.

Планово прививку делают детям в 12 месяцев, затем повторяют в возрасте шести лет (ревакцинация).



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