В Мангистау отмечен резкий рост заболевания паротитом

В 2023 году было зафиксировано три лабораторно подтвержденных факта заболевания из пяти выявленных случаев.



В первом квартале текущего года зарегистрировано 34 случая подозрения на эпидемический паротит. В восьми из 34 случаев эпидпаротит в лаборатории не был подтвержден. Исследование продолжается по 16 выявленным фактам. Диагноз подтвердился у 10 человек (шесть из них не прошли иммунизацию на момент заболевания). Шесть фактов приходится на Актау, три человека заболели в Мунайлы, один – в Каракие, - отметили специалисты департамента.



Свинка, или эпидемический паротит, — очень заразная вирусная инфекция. Болезнь передаётся по воздуху или через поверхности, на которые осели капли инфицированной слюны. Как правило, болезнь протекает без осложнений и лечится легко, но в некоторых случаях может вызвать воспаление желёз или органов и привести к долгосрочным проблемам со здоровьем, например к бесплодию или глухоте.



Основа профилактики эпидемического паротита, как отметили специалисты, - вакцинация по национальному календарю прививок.



Планово прививку делают детям в 12 месяцев, затем повторяют в возрасте шести лет (ревакцинация).