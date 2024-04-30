День единства народа Казахстана в Мангистау отметят в упрощенном формате

В этом году в Мангистауской области изменится порядок проведения мероприятий, посвященных 1 мая – Дню единства народа Казахстана. Учитывая паводковые ситуации в некоторых регионах, все праздничные мероприятия проводятся в упрощенном формате с особым акцентом на необходимость реализации общественно значимых и социально полезных инициатив.По словам спикера, 30 апреля, в преддверии «Дня единства народа Казахстана», планируется проведение круглого стола с участием акима Мангистауской области с целью обсуждения поручений Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, данных на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.Во всех образовательных учреждениях области в преддверии «1 мая - Дня единства народа Казахстана» организуют праздничные тематические мероприятия (открытые уроки, встречи и др.).На региональном уровне пройдут специальные тематические телепрограммы, праздничные сюжеты и другое.Также планируется запустить «Караван милосердия».В рамках акции «Таза Казахстан» в регионе продолжится проведение субботников, мероприятий по уборке и озеленению парков и скверов, жилых территорий и др.Стоит отметить, что в преддверии праздника, 28 апреля, были организованы соревнования «Бірлік жүгірісі».В ходе брифинга Бауыржан Абдыкадыров призвал всех мангистаусцев принять активное участие в мероприятиях.