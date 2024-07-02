Где отключат воду и электроэнергию в Актау 2 июля

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» рассказали о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения во вторник, 2 июля.

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ГКП «АУЭС» плановых отключений электроэнергии производить не будет.

Работы по водоснабжению в двух микрорайонах Актау будет вести ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Так, в 7 микрорайоне ремонт пройдет у домов №№ 17 и 21. Под ограничение по технической воде до 17:00 часов попали дома №№ 21, 22, по питьевой до 14:00 часов – дом №17.

В 11 микрорайоне работы запланированы у дома №3. До 17:00 часов воды не будет в домах №№ 3, 4, 60.

В 5 микрорайоне произошла внештатная ситуация.

В связи с порывом у дома №4 в 5 микрорайоне аварийно отключили питьевую воду. Под ограничением ориентировочно до 17:00 часов дом №4, - сообщили на предприятии.

В коммунальных службах не исключают возникновения незапланированных аварийных ситуаций в течение суток.

