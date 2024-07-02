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02.07.2024, 13:58

Новые автобусы на метане ввели в эксплуатацию в Бейнеу

Общество 0 1 151 Алия Шарипова

В Бейнеу ввели в эксплуатацию 18 внутрисельских автобусов с двигателями на метане. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области со ссылкой на пресс-службу Бейнеуского районного акимата.

Фото: Бейнеуский районный акимат
Фото: Бейнеуский районный акимат

С участием представителей местных исполнительных органов состоялось мероприятие по случаю запуска нового общественного транспорта.

Обеспечение общественным транспортом было актуальной проблемой в нашем районе. Для её решения ТОО «Батыс Тех Инвест» при поддержке АО «Фонд индустриального развития» доставил в село Бейнеу 18 новых автобусов с двигателями на метане. Автобусы будут перевозить жителей до места назначения по 6 направлениям в пределах села, - сообщил Жалгас Темиров, заместитель акима Бейнеуского района.

В администрации уточнили, общественный транспорт оснащен современным оборудованием, полностью обеспечивающим безопасность и комфорт жителей во время передвижения. Автобусы изготовлены в соответствии с международными экологическими стандартами и не наносят вреда окружающей среде. Также запущена электронная система оплаты проезда.

ТОО QazTehna поставило 18 ед. автобусов Yutong ZK6890HGQ с метановым двигателем. Модель автобусов ZK6890HGQ имеет длину 8,9 метра. По информации поставщика для с.Бейнеу Мангистауской области, данная модель автобусов является оптимальной, учитывая местные дороги. 

Автобусы оснащены всем современным оборудованием, для обеспечения комфортного и безопасного движения жителей.
Предыдущие проекты: 
1. 2023 год. – поставка в г. Кульсары Атырауской области: 
1) 20 ед. автобусов ZK6825HG (Городской)
2) 3 ед. автобусов ZK6128H (Туристический)
2. 2024 год – поставка в г. Кульсары Атырауской области: 
1) 27 ед. автобусов ZK6890HGQ (Городской)
3. 2024 год – поставка в с. Бейнеу Мангистауской области:
1. 18 ед. автобусов ZK6890HGQ (Городской)

Напомним, в мае текущего в регионе запустили новый автобусный маршрут «Актау – Оймаша –Актау», курсирующий от областного центра до воинских частей 25744, 75488 и полигона «Оймаша». Подробнее по ссылке.

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