Опубликован список телефонов горячей линии судов Мангистау

Обращения от населения принимаются через мессенджер WhatsApp.
- Мангистауский областной суд: +7 (701) 463-58-16;
- Актауский городской суд: +7 (701) 421-09-82;
- Суд №2 города Актау: +7 (705) 201-80-82;
- Жанаозенский городской суд: +7 (702) 448-84-30;
- Бейнеуский районный суд: +7 (771) 498-56-72;
- Каракиянский районный суд: +7 (702) 593-00-78;
- Мангистауский районный суд: +7 (775) 610-86-74;
- Мунайлинский районный суд: +7 (771) 510-91-62;
- Тупкараганский районный суд: +7 (707) 169-21-61.
Ранее Lada.kz публиковала список контактных номеров телефонов участковых полицейских Актау.
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