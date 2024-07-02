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02.07.2024, 15:58

Опубликован список телефонов горячей линии судов Мангистау

Общество 0 0 Алия Шарипова

Номера горячей линии для населения опубликовал Мангистауский областной суд.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Обращения от населения принимаются через мессенджер WhatsApp.

  • Мангистауский областной суд: +7 (701) 463-58-16;
  • Актауский городской суд: +7 (701) 421-09-82;
  • Суд №2 города Актау: +7 (705) 201-80-82;
  • Жанаозенский городской суд: +7 (702) 448-84-30;
  • Бейнеуский районный суд: +7 (771) 498-56-72;
  • Каракиянский районный суд: +7 (702) 593-00-78;
  • Мангистауский районный суд: +7 (775) 610-86-74;
  • Мунайлинский районный суд: +7 (771) 510-91-62;
  • Тупкараганский районный суд: +7 (707) 169-21-61.

Ранее Lada.kz публиковала список контактных номеров телефонов участковых полицейских Актау.

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