Цены на сжиженный газ выросли в Мангистау с 1 июля

В Казахстане, в том числе Мангистауской области, с 1 июля выросли цены на сжиженный нефтяной газ. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики РК.

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Как сообщает Kazinform со ссылкой на минэнерго, предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа составила 45 158 тенге (ранее – 40 320 тенге). При этом предельная розничная цена незначительно повысилась – от 5 до 8 тенге за литр, в зависимости от региона.

В Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях – 59 тенге за литр (было 54 тенге).

Астане и в областях Акмолинская, Костанайская, Карагандинская, Абай, Жетысу, Восточно-Казахстанская и Улытау – 84 тенге за литр (было 76 тенге).

Западно-Казахстанская, Кызылординская, Туркестанская область и Шымкент – 79 тенге за литр (было 64 тенге).

В Алматы, Алматинской и Северно-Казахстанской областях – 89 тенге за литр (было 81 тенге).

Жамбылская область – 78 тенге за литр (было 71 тенге). Павлодарская область – 81 тенге за литр (было 74 тенге).

В ведомстве пояснили, что необходимость принятия данной меры обусловлена рядом причин:

цена на сжиженный нефтяной газ намного ниже стоимости его производства;

резкий рост потребления в СНГ;

заводы все больше теряют интерес производству в СНГ;

в Казахстане одни из самых низких цен на СНГ – от 54 до 86 тенге.

Для сравнения, в России цена за литр газа составляет 132 тенге, в Азербайджане – 171 тенге, а в Таджикистане – 273 тенге. По прогнозам аналитиков, уже в 2024 году объемы потребления на внутреннем рынке увеличатся еще на 200 тысяч тонн и составят 2,4 млн тонн. При этом дефицит газа может составить 30-40%, - добавили в пресс-службе министерства.

К слову, сегодня, 2 июля, водители Мангистауской области пожаловались на очереди за газом у АГЗС.

Что у нас происходит с автогазом? Работает несколько заправок и на них очереди, вчера час простоял в них. Антимонопольный комитет работает вообще?, - пожаловались автовладельцы.

Тем временем в региональном управлении энергетики заверили, что дефицита голубого топлива в области не наблюдается.