18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.83
505.66
5.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
02.07.2024, 17:12

Цены на сжиженный газ выросли в Мангистау с 1 июля

Общество 0 0 Алия Шарипова

В Казахстане, в том числе Мангистауской области, с 1 июля  выросли цены на сжиженный нефтяной газ. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики РК.

Фото: © Sputnik / Тимур Батыршин
Фото: © Sputnik / Тимур Батыршин

Как сообщает Kazinform со ссылкой на минэнерго, предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа составила 45 158 тенге (ранее – 40 320 тенге). При этом предельная розничная цена незначительно повысилась – от 5 до 8 тенге за литр, в зависимости от региона.

В Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях – 59 тенге за литр (было 54 тенге).

Астане и в областях Акмолинская, Костанайская, Карагандинская, Абай, Жетысу, Восточно-Казахстанская и Улытау – 84 тенге за литр (было 76 тенге).

Западно-Казахстанская, Кызылординская, Туркестанская область и Шымкент – 79 тенге за литр (было 64 тенге).

В Алматы, Алматинской и Северно-Казахстанской областях – 89 тенге за литр (было 81 тенге).

Жамбылская область – 78 тенге за литр (было 71 тенге). Павлодарская область – 81 тенге за литр (было 74 тенге).

В ведомстве пояснили, что необходимость принятия данной меры обусловлена рядом причин:

  • цена на сжиженный нефтяной газ намного ниже стоимости его производства;
  • резкий рост потребления в СНГ;
  • заводы все больше теряют интерес производству в СНГ;
  • в Казахстане одни из самых низких цен на СНГ – от 54 до 86 тенге.

Для сравнения, в России цена за литр газа составляет 132 тенге, в Азербайджане – 171 тенге, а в Таджикистане – 273 тенге. По прогнозам аналитиков, уже в 2024 году объемы потребления на внутреннем рынке увеличатся еще на 200 тысяч тонн и составят 2,4 млн тонн. При этом дефицит газа может составить 30-40%, - добавили в пресс-службе министерства.

К слову, сегодня, 2 июля, водители Мангистауской области пожаловались на очереди за газом у АГЗС.

Что у нас происходит с автогазом? Работает несколько заправок и на них очереди, вчера час простоял в них. Антимонопольный комитет работает вообще?, - пожаловались автовладельцы.

Тем временем в региональном управлении энергетики заверили, что дефицита голубого топлива в области не наблюдается.

Запасы есть, на 2 июля текущего года объем составляет 1 784 тонны. Ежедневно до и после обеда наши специалисты проводят мониторинг на заправках, отслеживают ситуацию. Больших очередей за газом нет, максимум семь-восемь автомобилей могут стоять, - пояснили в ведомстве.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
bigmuzzya
bigmuzzya
59? Вы втираете дичь. На Химике по 70 заправился.
02.07.2024, 17:10
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Спасибо минэнерго что заботиться о простом народе и периодически поднимает цену на топливо, в том числе автогаз.
02.07.2024, 12:47
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…