Дорогу временно закроют в Актау

О закрытии дороги сообщили в Актауском городском акимате.

С 20:00 часов 3 июля до 08:00 часов 4 июля временно закроют дорогу от здания «Кеден» в 31А микрорайоне до дома №14 (светофор) в 31Б микрорайоне. Данная дорога будет закрыта в связи со средним ремонтом, - сообщили в городской администрации.