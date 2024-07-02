Дорогу временно закроют в Актау

В областном центре в связи с проведением среднего ремонта автомобильных дорог временно закроют участок между 31А и 31Б микрорайонами.
О закрытии дороги сообщили в Актауском городском акимате.
С 20:00 часов 3 июля до 08:00 часов 4 июля временно закроют дорогу от здания «Кеден» в 31А микрорайоне до дома №14 (светофор) в 31Б микрорайоне. Данная дорога будет закрыта в связи со средним ремонтом, - сообщили в городской администрации.
Напомним, также на протяжении месяца будет вестись реконструкция 10-километрогого дорожного полотна по направлению «Баскудык – Мангистау».
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