Онкодиспансер бесплатно примет жителей Актау

В Мангистауском областном онкологическом диспансере пройдет Единый день открытых дверей, в рамках которого жители Актау смогут получить бесплатную консультацию специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Фото: instagram.com/aktauonko/

Мероприятие посвящено профилактике саркомы. Жители Актау смогут получить бесплатную консультацию у онкологов.

Цель Дня открытых дверей – проинформировать население о саркоме и ее опасностях, важности выявления заболевания на ранней стадии, - рассказали в пресс-службе диспансера.

По словам заместителя директора областного онкологического диспансера Ерхана Абитаева, саркома – достаточно редкий вид рака.

Чаще всего встречается у людей в возрасте от 60 до 70 лет. Это заболевание составляет около 0,03% всех злокачественных новообразований, - сказал он.

Отмечается, что пресс-конференции, семинары-тренинги, мастер-классы и вебинары на тему саркомы пройдут во всех первичных медицинских организациях и онкологических центрах Казахстана.

Дата: 13 июля, с 09:00 до 13:00 часов.

Место: Мангистауский областной онкологический диспансер, 1А микрорайон.

Для справки

Саркома – это злокачественная опухоль, которая развивается из клеток мягких тканей. Поскольку мягкие ткани встречаются по всему организму, то и саркомы могут развиваться практически в любых его отделах. Злокачественная опухоль мягких тканей выглядит как припухлость или узел, который оказывает давление на рядом расположенные ткани или органы. Конечно же, у многих людей в тканях нередко возникают различные припухлости, узелки и бугорки, которые преимущественно являются доброкачественными.