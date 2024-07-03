Где отключат воду и электроэнергию в Актау 3 июля

Коммунальные службы областного центра предоставили информацию о том, по каким адресам сегодня, 3 июля, пройдут плановые отключения водоснабжения и электроэнергии.

Фото: Pixabay

В пресс-службе ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что 3 июля плановые ремонтные работы будут вестись по девяти адресам:

27 микрорайон, под ограничением по технической воде будут дома №№ 13, 15-20, 64-67, 87, 92, ДК-44, Актауский технологический колледж сервиса, канализационная насосная станция (КНС);

5 микрорайон, ремонт у дома №4, под ограничением по питьевой воде дом №4;

2 микрорайон, под ограничением по технической воде дома №№ 34, 35, 36, 37, 39, 40;

7 микрорайон, ремонт у дома №21, под ограничением по технической воде дома №№ 21, 22;

12 микрорайон, ремонт у дома №55, под ограничением по технической воде дом №55;

27 микрорайон, ремонт у дома №39, под ограничением по питьевой воде дома №№ 37, 38, 39;

7 микрорайон, ремонт у дома №17, под ограничением по питьевой воде дом №17.

По данным аварийной службы ГКП «АУЭС», длительных плановых отключений электроэнергии в городе не будет, возможны лишь короткие, которые продлятся лишь 20-30 минут.