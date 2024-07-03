В Мангистау осужденный за пьяную езду на условный срок получил реальный

Житель Мангистауской области, приговоренный к ограничению свободы за пьяную езду, нарушил условия пробационного контроля и получил реальный срок. Об этом сообщили в региональном департаменте уголовно-исполнительной системы (ДУИС).

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По данным ДУИС по Мангистауской области, на текущий момент на учете службы пробации состоят около 1000 осужденных. Как пояснили в ведомстве, за такой категорией граждан осуществляют контроль: проверяют их по месту жительства, разъясняют порядок и условия отбывания наказания, проводят профилактические беседы по недопущению повторных преступлений и правонарушений.

Осужденным на условный срок по суду могут заменить неотбытую часть наказания на лишение свободы. Это может произойти в случае, если они нарушают условия пробационного периода.

С начала года за шесть месяцев в суд направлено 94 таких материала, - сообщили в ведомстве.

В департаменте рассказали о некоторых подобных случаях.

Так, осужденного за вождение в пьяном виде жителя Жанаозена (статья 346 УК РК) приговорили к двум годам ограничения свободы. Его поставили на учет в городском отделе службы пробации. Находясь на пробационном контроле, осужденный неоднократно нарушал порядок: выезжал за пределы города без уведомления, отсутствовал в доме, не появлялся в отделе в установленное время, за что неоднократно получал письменные предупреждения об ответственности. В итоге собранные материалы по нарушителю направили в суд, что закончилось заменой неотбытого срока ограничения свободы на лишение свобобы на тот же срок.

Подобные наказания получили и два жителя Мангистауского района, которые ранее были осуждены за кражу (статья 188 УК РК). Они неоднократно допускали нарушения порядка и совершали административные проступки. Им по решению суда также заменили неотбытый срок ограничения свободы на ее лишение.

После постановления суда осужденных отправят в учреждения уголовно-исполнительной системы для отбывания наказания, отметили в ДУИС по Мангистауской области.