Как добраться на поезде до Актау?

Сколько поездов курсируют в направлении Актау, сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».
В направлении Актау совершают регулярные рейсы шесть поездов:
Из Астаны и Павлодара до Актау можно добраться на поезде №37/38 Семей - Мангистау, стоимость проезда составит от 18 444 тенге (плацкарт) до 32 620 тенге (купе).
Из Алматы до Актау курсируют поезд №77/78 Алматы 2 – Мангистау. Цены на билет стартуют от 21 123 тенге (плацкарт) до 32 620 тенге (купе).
Из Караганды до Актау можно добраться с пересадкой в Астане или Тоболе.
Также курсируют поезда и из других городов Казахстана. Из Семея до Актау билет будет стоить 23 767 тенге за плацкарт и 24 933 тенге за купе, из Алматы - 21 123 тенге и 32 620 тенге, из Актобе - 6 812 тенге и 10 339 тенге, из Атырау - 5 419 тенге и 7 983 тенге, из Уральска - 8 648 тенге и 13 060 тенге, из Бейнеу - 2 862 тенге и 4 166 тенге соответственно.
Комментарии4 комментарий(ев)