Как добраться на поезде до Актау?

Сколько поездов курсируют в направлении Актау, сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».

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В направлении Актау совершают регулярные рейсы шесть поездов:

№37/38 Мангистау - Семей

№77/78 Мангистау - Алматы 2

№109/110 Мангистау -Актобе

№313/314 Мангистау - Атырау

№613/614 Мангистау - Уральск

№657/658 Мангистау - Бейнеу

Из Астаны и Павлодара до Актау можно добраться на поезде №37/38 Семей - Мангистау, стоимость проезда составит от 18 444 тенге (плацкарт) до 32 620 тенге (купе).

Из Алматы до Актау курсируют поезд №77/78 Алматы 2 – Мангистау. Цены на билет стартуют от 21 123 тенге (плацкарт) до 32 620 тенге (купе).

Из Караганды до Актау можно добраться с пересадкой в Астане или Тоболе.

Также курсируют поезда и из других городов Казахстана. Из Семея до Актау билет будет стоить 23 767 тенге за плацкарт и 24 933 тенге за купе, из Алматы - 21 123 тенге и 32 620 тенге, из Актобе - 6 812 тенге и 10 339 тенге, из Атырау - 5 419 тенге и 7 983 тенге, из Уральска - 8 648 тенге и 13 060 тенге, из Бейнеу - 2 862 тенге и 4 166 тенге соответственно.