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03.07.2024, 10:55

Как добраться на поезде до Актау?

Общество 0 0 Сергей Кораблев

Сколько поездов курсируют в направлении Актау, сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».

Фото автора
Фото автора

В направлении Актау совершают регулярные рейсы шесть поездов:

  • №37/38 Мангистау - Семей
  • №77/78 Мангистау - Алматы 2
  • №109/110 Мангистау -Актобе
  • №313/314 Мангистау - Атырау
  • №613/614 Мангистау - Уральск
  • №657/658 Мангистау - Бейнеу

Из Астаны и Павлодара до Актау можно добраться на поезде №37/38 Семей - Мангистау, стоимость проезда составит от 18 444 тенге (плацкарт) до 32 620 тенге (купе).

Из Алматы до Актау курсируют поезд №77/78 Алматы 2 – Мангистау. Цены на билет стартуют от 21 123 тенге (плацкарт) до 32 620 тенге (купе).

Из Караганды до Актау можно добраться с пересадкой в Астане или Тоболе.

Также курсируют поезда и из других городов Казахстана. Из Семея до Актау билет будет стоить 23 767 тенге за плацкарт и 24 933 тенге за купе, из Алматы - 21 123 тенге и 32 620 тенге, из Актобе - 6 812 тенге и 10 339 тенге, из Атырау - 5 419 тенге и 7 983 тенге, из Уральска -  8 648 тенге и 13 060 тенге, из Бейнеу - 2 862 тенге и 4 166 тенге соответственно.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
glu-info
glu-info
Я знаю какие были поезда. Но, посмотри расписание КТЖ и найди хоть один поезд до Актау.
03.07.2024, 11:56
Vladimir00
Vladimir00
Ты что то загнул друг.то были другие поезда, и возили они рабочих,хгмз ,маэк,карьер 1,2,5.когда все развалилось ж/д на меловой разобрали,за ненадобностью.очнись от 20 го века.
03.07.2024, 11:16
Vladimir00
Vladimir00
Ты что то загнул друг.то были другие поезда, и возили они рабочих,хгмз ,маэк,карьер 1,2,5.когда все развалилось ж/д на меловой разобрали,за ненадобностью.очнись от 20 го века.
03.07.2024, 11:15
glu-info
glu-info
В направлении Актау совершают регулярные рейсы 0 поездов. В Актау не приходит ни один поезд. И подъездные пути на станции Меловая давно разобраны.
03.07.2024, 10:49
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