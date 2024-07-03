Зачем демонтировали детскую площадку в центре Актау

Почему понадобилось ликвидировать очередную детскую площадку в 11 микрорайоне, объяснили в городской администрации.

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По словам жителей 11 микрорайона, возле дома №7 по непонятным причинам демонтировали вполне себе еще действующую игровую площадку для ребятни. В придачу срубили еще и деревья, говорят люди.

Панику поднимать не стоит, успокоили в отделе ЖКХ городского акимата.

Данная детская площадка будет демонтирована и на этом месте построят новую. Вырубать деревья не будут, - заверили чиновники.

Корреспондент Lada.kz убедился, что зеленые насаждения целы.

Напомним, демонтаж детской площадки за домом №39 в 11 микрорайоне вызвал опасения среди родителей.