Информкарты на автобусных остановках предлагают установить жители Актау

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Жители обратились в редакцию Lada.kz с просьбой предложить властям установить на остановках информационные карты со схемой движения общественного транспорта. К тому же, сейчас появились новые маршруты, информация по которым отсутствует.

В городском отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог одобрили идею. Оказывается, специалисты отдела уже поднимали этот вопрос в прошлом году.

Пока же, как объяснили чиновники, имеется проблема по необорудованным остановкам, которые нужно решить в первую очередь. В этом году заказано 20 остановок, которые ожидают с завода.