Где отключат воду и электроэнергию в Актау 4 июля

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz данные о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения.

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В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 4 июля, по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ.

Отключение электроэнергии не ожидается, за исключением аварийных ситуаций, - отметили в ГКП «АУЭС».

Жители Актау столкнутся с временными неудобствами, связанными с отключением водоснабжения, сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Сегодня,4 июля, в двух микрорайонах будет отключена питьевая и вода.

В связи с порывом в 26 микрорайоне отключили питьевое водоснабжение. Под ограничением дома в 27 микрорайоне – №№ 53, 54, 57, с 71 по 76, здание «Яссауи», автомойка, детский сад «Бакыт». Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 17.00, - сообщили в ГКП «КЖСА».

Также из-за порыва возле дома № 22 в 5 микрорайоне была отключена подача питьевой воды в этом доме. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 17:00.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.