Салюта не будет! Как отметят День столицы в Актау

Какие мероприятия пройдут в Актау в честь Дня столицы, рассказали в акимате региона.

Фото из архива Lada.kz

По данным акимата региона, в Актау в честь Дня столицы состоится праздничный концерт артистов культурно-досугового комплекса имени Абая.

Праздничный концерт «Ел орда – ел үміті» пройдет 6 июля на площади у амфитеатра в 19:00 часов.

На следующий день в городе пройдут несколько праздничных мероприятий, посвящённых Национальному дню домбры.

Жителей и гостей города приглашают 7 июля на парад домбристов, который пройдет в 19:00 на набережной города, у амфитеатра.

В 20:00 у амфитеатра состоится праздничный концерт «Күмбірле, қоңыр домбыра!». В праздничном мероприятии примут участие музыканты и артисты из Мангистау - казахский народный оркестр имени Абыла Таракулы, ансамбль танца «Жорга» и другие коллективы.