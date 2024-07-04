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04.07.2024, 12:42

План развития Актау: сухой фонтан, трехъярусный памятник и общественный бассейн

Общество 0 0 Лиана Рязанцева

В Актау 3 июля аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай обсудил урбанистический план развития Актау с участием представителей отечественных и зарубежных проектных компаний. Какие строительные проекты планируют реализовать для развития туризма, и какие изменения ожидают Актау, рассказали в пресс-службе акима области.

Фото пресс-службы акимата
Фото пресс-службы акимата

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть генеральный план города Актау, при этом сделать акцент на развитии пляжного туризма. В связи с этим местные исполнительные власти намерены благоустроить областной центр согласно последним тенденциям. Основная цель – создание комфортных условий для жителей и туристов.

Известные архитекторы Беларуси, Турции и Казахстана представили свои специальные проекты по благоустройству, модернизации и развитию морского побережья Актау.

Представители проектных компаний планируют построить на участке от микрорайона «Самал» до «Солдатского пляжа» современный парк, спортивные площадки, павильоны в едином стиле, сухой фонтан, открытый общественный бассейн и пирс.

 Кроме того, они предложили установить трехъярусный памятник «Әуенді домбыра» и на входе стелу «Парус», которые помогут выделиться Актау, ставшим центром притяжения для туристов.

Глава региона Нурдаулет Килыбай поручил ответственным за градостроительство и архитекторам собрать предложенные проекты и разработать концепцию благоустройства Актау, - сообщает пресс-служба акима.

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Комментарии

7 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
Вот этот макет, где выделен парк в 4мкр случайно не хотят там понастроить всякой ерунды? Не надо его трогать! Единственное хоть немного зеленое место осталось в городе!
04.07.2024, 10:55
БО
БО
Пока не будет хозяина всего этого,так и будут просто пилить бюджет.
04.07.2024, 09:31
Галина63
Галина63
Сколько мы читатели уже лицезрели здесь на этих страницах разнообразных проектов, которые так и остались в памяти просто цветными картинками. А, давайте их все соберем и выстроим в ряд по годам, что и когда нам обещали построить. Сделаем такой парад обещаний о нашего руководства. Особенно запомнился наш первый микрорайон. какую красоту тогда нарисовали на компьютере. А, еще запомнился воздушный переход у самолетика. Зачем платить деньги за новые проекты, если их полна корзина. Ну к солдатскому пляжу я точно не поеду, авто не имею, так что не увидеть мне будущей красоты.
04.07.2024, 09:20
Ingul
Ingul
Сухой фонтан - это по-нашему!
04.07.2024, 08:22
maksimsh
maksimsh
О НЕТ только не парк Шевченко! Почему не Акбота лысая? почему зеленый хороший парк надо перестраивать???? слишком много кислорода вырабатывает???
04.07.2024, 08:21
fox1167
fox1167
а пластиковых тюльпанов не будет что-ли?
04.07.2024, 08:17
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Не хватает стеллы- Розовые очки. Что б всё виделось в радужнорозовом цвете.
04.07.2024, 08:11
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