План развития Актау: сухой фонтан, трехъярусный памятник и общественный бассейн

В Актау 3 июля аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай обсудил урбанистический план развития Актау с участием представителей отечественных и зарубежных проектных компаний. Какие строительные проекты планируют реализовать для развития туризма, и какие изменения ожидают Актау, рассказали в пресс-службе акима области.

Фото пресс-службы акимата

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть генеральный план города Актау, при этом сделать акцент на развитии пляжного туризма. В связи с этим местные исполнительные власти намерены благоустроить областной центр согласно последним тенденциям. Основная цель – создание комфортных условий для жителей и туристов.

Известные архитекторы Беларуси, Турции и Казахстана представили свои специальные проекты по благоустройству, модернизации и развитию морского побережья Актау.

Представители проектных компаний планируют построить на участке от микрорайона «Самал» до «Солдатского пляжа» современный парк, спортивные площадки, павильоны в едином стиле, сухой фонтан, открытый общественный бассейн и пирс.

Кроме того, они предложили установить трехъярусный памятник «Әуенді домбыра» и на входе стелу «Парус», которые помогут выделиться Актау, ставшим центром притяжения для туристов.