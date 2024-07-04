График работы ЦОНов в праздничные дни в Актау

В связи с празднованием Дня столицы ЦОНы и автоЦОНы не будут работать в субботу, 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мангистауского филиала «Правительство для граждан».

Фото: Lada.kz

Так, 6 июля – День столицы, в этом году выпадает на субботу. Таким образом жители региона будут отдыхать три дня подряд – 6, 7 и 8 июля (суббота, воскресенье, понедельник).

Восьмого июля прием граждан будут осуществлять только дежурные ЦОНы и автоЦОНы – с 09:00 до 13:00 часов.

С 9 июля все центры обслуживания населения будут работать в обычном режиме, - отметили в филиале «Правительство для граждан».

В пресс-службе напомнили, что в будние дни центры принимают граждан с 09:00 до 18:00 часов.

Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 часов и в субботу с 09:00 до 13:00 часов. Дежурные автоЦОНы оказывают услуги в будни с 09:00 до 18:00 часов, в субботу – до 13:00.

Забронировать очередь в Центры можно через приложения «ЦОН» и «eGov mobile», Telegram-бот EgovKzBot2.0, а также по номеру 1414.

Ознакомиться с актуальными адресами дежурных центров можно по ссылке.