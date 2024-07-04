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04.07.2024, 17:21

До конца года завершится строительство опреснительного завода в Каракиянском районе

Общество 0 1 Лиана Рязанцева

Строительство опреснительного завода морской воды в местности Токымак в Каракиянском районе идёт полным ходом. По данным пресс-службы АО «КазМунайГаз», данный завод полностью обеспечит населения Жанаозена питьевой водой.

Фото пресс-службы КМГ
Фото пресс-службы КМГ

В пресс-службе АО «КазМунайГаз» сообщили, что строительство опреснительного завода идет полным ходом и рассказали о выполненных на сегодняшний день работах.

Строительство опреснительного завода морской воды в местности Токымак в Каракиянском районе мощностью в 50 тысяч кубометров в сутки позволит полностью обеспечить нужды населения Жанаозена в питьевой воде.

Орак Аяпов, заместитель генерального директора по производству ТОО «Ak Su KMG», рассказал, что завод обеспечит питьевой водой не только население Жанаозена, но и близлежащие населенные пункты Тенге, Кызылсай и предприятия. Данный проект реализуется на средства «КазМунайГаза» в соответствии с поручением Президента.

Что касается текущих работ, то в настоящее время идет строительство офисного здания для завода, столовой и общежития для работников. Также возводятся вспомогательные объекты, такие как реагентное хозяйство, пожарная часть, гараж, лаборатория и ремонтный цех. Кроме того, самое главное, ведутся строительные работы опреснительного цеха этого крупного завода. Также строится первая насосная станция, которая будет снабжать завод 100 тысячами кубометров воды в сутки, - рассказал Орак Аяпов.

По данным спикера, в целях обеспечения завода инженерными сетями на сегодняшний день смонтировано 135 километров из 200-километрового водопровода, предназначенного для подачи опресненной воды до Жанаозена. Для обеспечения завода электроснабжением ведутся работы по строительству высоковольтной 110-киловольтовой электросети. Также идет строительство 40 километров дорог для доступа к заводу и 40 километров газопровода.

Все работы ведутся в соответствии с графиком. Завершение строительства завода планируется в декабре этого года, - заключил Орак Аяпов.

В компании напомнили, что Жанаозен снабжается питьевой водой путем транспортировки волжской воды с реки Кигач по водоводу «Астрахань-Мангышлак». Это единственный централизованный источник подачи воды для потребителей ряда населенных пунктов Атырауской и Мангистауской областей. Между тем, объемы потребления воды растут по причине увеличения численности населения и появления новых предприятий.

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