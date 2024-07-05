18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.39
513.37
5.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
05.07.2024, 09:09

Где отключат воду и электроэнергию в Актау 5 июля

Общество 0 0 Лиана Рязанцева

Коммунальные службы сообщили, будут ли в Актау сегодня, 5 июля, плановые отключения электроэнергии и водоснабжения.

 

Коллаж автора. Фото: Pixabay
Коллаж автора. Фото: Pixabay

Как сообщили корреспонденту Lada.kz в ГКП «АУЭС», плановых отключений электроэнергии сегодня, 5 июля, в городе не запланировано.

По данным ГКП «Каспий жылу, су арнасы», питьевую и техническую воду отключат в пяти микрорайонах.

Питьевую воду отключили сегодня, 5 июля, в домах №№ 61–62  в 4 микрорайоне из-за проводимых ремонтных работ. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 17.00.

Из-за проводимых ремонтных работ питьевую воду отключили также в 15 и 28А микрорайонах.

Под ограничением дома в 15 микрорайоне – №№ 5, 8, 12, 13, 25, 26, 27, 42, 43, 49, 50, 52, детский сад № 58 и школа № 24. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 17.00.

В 28А микрорайоне под ограничением церковь, автомойка, СТО и баня. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 18.00.

Техническую воду сегодня в связи с ремонтом отключили в некоторых домах 14 и 26 микрорайонов.

Под ограничением дома №№ 14 и 15 в 14 микрорайоне. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 14.00.

В 26 микрорайоне под ограничением по технической воде ориентировочно до 18:00 часов будут дома №№ 41 и 41А.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…