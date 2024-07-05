Где отключат воду и электроэнергию в Актау 5 июля

Коммунальные службы сообщили, будут ли в Актау сегодня, 5 июля, плановые отключения электроэнергии и водоснабжения.

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Как сообщили корреспонденту Lada.kz в ГКП «АУЭС», плановых отключений электроэнергии сегодня, 5 июля, в городе не запланировано.

По данным ГКП «Каспий жылу, су арнасы», питьевую и техническую воду отключат в пяти микрорайонах.

Питьевую воду отключили сегодня, 5 июля, в домах №№ 61–62 в 4 микрорайоне из-за проводимых ремонтных работ. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 17.00.

Из-за проводимых ремонтных работ питьевую воду отключили также в 15 и 28А микрорайонах.

Под ограничением дома в 15 микрорайоне – №№ 5, 8, 12, 13, 25, 26, 27, 42, 43, 49, 50, 52, детский сад № 58 и школа № 24. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 17.00.

В 28А микрорайоне под ограничением церковь, автомойка, СТО и баня. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 18.00.

Техническую воду сегодня в связи с ремонтом отключили в некоторых домах 14 и 26 микрорайонов.

Под ограничением дома №№ 14 и 15 в 14 микрорайоне. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 14.00.

В 26 микрорайоне под ограничением по технической воде ориентировочно до 18:00 часов будут дома №№ 41 и 41А.