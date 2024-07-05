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05.07.2024, 11:09

Задержание подростка в Актау рассмешило пользователей Сети

Общество 0 3 Алия Шарипова

Пользователей Instagram рассмешило задержание стражами порядка подростка. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Instagram-паблик «112_aktau» 4 июля опубликовал видео с подростком, которого стражам порядка пришлось необычным способом усаживать в полицейский автобус: правоохранители держали парня за две руки и одну ногу, на второй ноге парень скакал до спецтранспорта.

Больше всего пользователей соцсети повеселило беспокойство юноши за свою обувь в создавшейся ситуации. Во время задержания он попросил полицейского захватить спавший с ноги тапочек, на что правоохранитель ответил «хорошо, брат».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, инцидент произошел 3 июля в 23:30 часов у торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне. По данным ведомства, подросток 2008 года рождения сопротивлялся и пытался сбежать, когда узнал, что его хотят доставить в участок.

Полицейские выявили несовершеннолетнего подростка, который находился вне дома после 23:00 часов. Законная представительница привлечена к административной ответственности по факту нахождения в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей (статья 442 КоАП РК). С ней и задержанным была проведена профилактическая беседа, - сообщили в областном департаменте полиции.

Для справки

Статья 442 КоАП РК – «Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей».

Нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей с 22:00 до 06:00 часов влечет штраф на законных представителей в размере 3 МРП (11 076 тенге).

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