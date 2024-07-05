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05.07.2024, 16:31

Рекомендации жителям Актау: как подготовиться к дальнему путешествию на автомобиле

Общество 0 0 Лиана Рязанцева

Дальняя дорога на автомобиле – это не только захватывающее приключение, но и серьезное испытание для водителя и его машины. Чтобы путешествие прошло гладко и безопасно, в акционерном обществе «Национальная компания «КазАвтоЖол» дали несколько советов автовладельцам, которые стоит учесть при подготовке к дальнему путешествию на автомагистралях.

 

Иллюстративное фото - avtosreda.ru
Иллюстративное фото - avtosreda.ru

АО «КазАвтоЖол» рекомендует автолюбителям соблюдать следующие шаги перед отправлением в путешествие.

Техническое состояние автомобиля

Прежде чем отправиться в путь, обязательно проверьте техническое состояние автомобиля. Вот, что нужно сделать:

- Проверьте масло - убедитесь, что уровень масла в двигателе находится в норме. При необходимости долейте или замените масло.
- Шины - проверьте давление в шинах и их состояние. Не забудьте про запасное колесо.
- Тормоза - убедитесь, что тормоза работают исправно. Проверьте уровень тормозной жидкости.
- Освещение - проверьте фары, стоп-сигналы и указатели поворотов. Они должны быть чистыми и работать исправно.
- Аккумулятор - убедитесь, что аккумулятор заряжен и клеммы надежно закреплены.
- Система охлаждения - проверьте уровень охлаждающей жидкости и состояние радиатора.

 Планирование маршрута

Продумайте маршрут вашего путешествия заранее:
- Навигация - установите навигатор или воспользуйтесь картами на смартфоне. Скачайте офлайн-карты на случай отсутствия интернета.
- Остановки - запланируйте остановки для отдыха и заправки. Исследуйте точки интереса вдоль маршрута.
- Альтернативные маршруты - учитывайте возможность объезда в случае дорожных работ или пробок.
- Оплата проезда - если вы проезжаете по платным дорогам, заранее оплатите проезд. Есть несколько вариантов: онлайн, офлайн, или оформив абонемент.

Документы и страховка

Убедитесь, что у вас в порядке все необходимые документы:
- Водительское удостоверение - проверьте срок действия вашего водительского удостоверения.
- Страховка - убедитесь, что у вас есть действующая страховка на автомобиль.
- Регистрационные документы - возьмите с собой свидетельство о регистрации транспортного средства.
- Медицинская страховка - особенно важно при поездках в другие регионы или страны.

 Экипировка и комфорт

Сделайте ваше путешествие комфортным и безопасным:
- Аптечка - убедитесь, что в аптечке есть все необходимое, включая лекарства, бинты и антисептики.
- Инструменты и запасные части - возьмите с собой набор инструментов, запасные лампочки, предохранители и ремень ГРМ.
- Еда и вода - запаситесь продуктами и питьевой водой на случай, если возможности поесть не будет.
- Одежда - возьмите с собой сменную одежду и обувь для разных погодных условий.

АО «КазАвтоЖол» рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения и следить за своим состоянием.

Не превышайте скорость и соблюдайте дистанцию до впереди идущих автомобилей. Делайте перерывы каждые 2-3 часа, чтобы размяться и отдохнуть. Не садитесь за руль уставшим. Следите за дорогой и не отвлекайтесь на телефон или навигатор во время движения. Подготовка к дальнему путешествию на автомобиле требует времени и внимания, но эти усилия окупятся комфортной и безопасной дорогой. Счастливого пути!, - заключили специалисты АО «КазАвтоЖол».  

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