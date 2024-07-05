Рекомендации жителям Актау: как подготовиться к дальнему путешествию на автомобиле

Дальняя дорога на автомобиле – это не только захватывающее приключение, но и серьезное испытание для водителя и его машины. Чтобы путешествие прошло гладко и безопасно, в акционерном обществе «Национальная компания «КазАвтоЖол» дали несколько советов автовладельцам, которые стоит учесть при подготовке к дальнему путешествию на автомагистралях.

Иллюстративное фото - avtosreda.ru

АО «КазАвтоЖол» рекомендует автолюбителям соблюдать следующие шаги перед отправлением в путешествие.

Техническое состояние автомобиля



Прежде чем отправиться в путь, обязательно проверьте техническое состояние автомобиля. Вот, что нужно сделать:



- Проверьте масло - убедитесь, что уровень масла в двигателе находится в норме. При необходимости долейте или замените масло.

- Шины - проверьте давление в шинах и их состояние. Не забудьте про запасное колесо.

- Тормоза - убедитесь, что тормоза работают исправно. Проверьте уровень тормозной жидкости.

- Освещение - проверьте фары, стоп-сигналы и указатели поворотов. Они должны быть чистыми и работать исправно.

- Аккумулятор - убедитесь, что аккумулятор заряжен и клеммы надежно закреплены.

- Система охлаждения - проверьте уровень охлаждающей жидкости и состояние радиатора.



Планирование маршрута



Продумайте маршрут вашего путешествия заранее:

- Навигация - установите навигатор или воспользуйтесь картами на смартфоне. Скачайте офлайн-карты на случай отсутствия интернета.

- Остановки - запланируйте остановки для отдыха и заправки. Исследуйте точки интереса вдоль маршрута.

- Альтернативные маршруты - учитывайте возможность объезда в случае дорожных работ или пробок.

- Оплата проезда - если вы проезжаете по платным дорогам, заранее оплатите проезд. Есть несколько вариантов: онлайн, офлайн, или оформив абонемент.



Документы и страховка



Убедитесь, что у вас в порядке все необходимые документы:

- Водительское удостоверение - проверьте срок действия вашего водительского удостоверения.

- Страховка - убедитесь, что у вас есть действующая страховка на автомобиль.

- Регистрационные документы - возьмите с собой свидетельство о регистрации транспортного средства.

- Медицинская страховка - особенно важно при поездках в другие регионы или страны.



Экипировка и комфорт



Сделайте ваше путешествие комфортным и безопасным:

- Аптечка - убедитесь, что в аптечке есть все необходимое, включая лекарства, бинты и антисептики.

- Инструменты и запасные части - возьмите с собой набор инструментов, запасные лампочки, предохранители и ремень ГРМ.

- Еда и вода - запаситесь продуктами и питьевой водой на случай, если возможности поесть не будет.

- Одежда - возьмите с собой сменную одежду и обувь для разных погодных условий.



АО «КазАвтоЖол» рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения и следить за своим состоянием.