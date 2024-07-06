В Актау назначили нового генерального директора ТОО «МАЭК»

Сегодня, 5 июля, коллективу предприятия представили нового генерального директора ТОО «МАЭК». Им стал Кинис Ураков, сообщает пресс-служба энергокомбината.

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Сегодня, 5 июля, заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев представил коллективу предприятия генерального директора ТОО «МАЭК». Новым руководителем предприятия стал Кинис Ураков.

Кинис Ураков трудовую деятельность начал в 1989 году помощником машиниста эксковатора и поднялся до должности экономиста, заместителя начальника планово-экономического отдела ОАО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное объединение» в городе Рудный Костанайской области. Также работал на руководящих должностях промышленных предприятий в городах Рудный, Атырау, Караганды, Шымкент, Актау. С 2010 года занимал должность генерального директора АО «КазАзот». В 2019 году был назначен генеральным директором ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Заместитель акима области поставил перед новым руководителем предприятия ряд конкретных задач, касающихся обеспечения питьевой водой население региона, подготовки к предстоящему отопительному сезону, а также продолжить программу модернизации комбината, - сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, 19 января 2024 года новым генеральным директором предприятия стал Кайрат Рахимов, ранее занимавший должность председателя правления АО «Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности».