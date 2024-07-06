Дополнительные светофоры появились в новых микрорайонах Актау, они установлены в целях предупреждения заторов.

В направлении 30 и 33 микрорайонов установлен дополнительный светофор, который позволяет поворачивать налево в сторону 19 и 30 микрорайонов. Также установлен дополнительный светофор в направлении 19 и 19А микрорайонов, который позволяет поворачивать налево в сторону 19А и 33 микрорайонов, - объяснили специалисты.