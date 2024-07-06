Пожарное депо строят в Актау

Фото предоставили в ДЧС региона

Строительство комплекса пожарного депо на два выезда начато за счет местного бюджета на земельном участке площадью 1,5 гектара. Общая площадь объекта составит 764,8 квадратных метров.

На территории комплекса также будут расположены жилой двухэтажный дом на шесть квартир и спортивный зал.

Ввод в эксплуатацию нового депо позволит сократить время прибытия пожарных к месту возгорания, - отметили в ведомстве.

Со строительством модульного пожарного депо ознакомился начальник ДЧС Мангистауской области Мурат Муханов.