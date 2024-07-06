Откроют ли пещеру на Скальной тропе в Актау

Вход в пещеру, расположенную на Скальной тропе, по-прежнему закрыт. Намерены ли чиновники открыть доступ к объекту отдыхающим, ответили в Актауском городском акимате.

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Вопросом по поводу открытия пещеры на Скальной тропе жители Актау задаются не первый месяц.

Ответ предоставили в городском отделе ЖКХ, сообщив, что на сегодня окончательного решения по объекту еще не принято.

Вопрос остается открытым, - сообщили специалисты.

Отметим, что территория над пещерой по-прежнему огорожена под стройку.

Напомним, закрытие пещеры на Скальной тропе в прошлом году инициировал застройщик.