На что повлияет прокладка волоконно-оптического кабеля по дну Каспия, рассказал Токаев

На неформальном саммите Организации тюркских государств президент Казахстана важным направлением назвал развитие коммуникаций, упомянув проект по прокладке волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря, передает Акорда.

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В настоящее время, как отметил Касым-Жомарт Токаев, ведутся работы по прокладке волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря.

Этот проект позволит повысить эффективность нашего взаимодействия и создать условия для социально-экономического роста региона. Большое будущее имеют такие передовые технологии, как искусственный интеллект и спутниковые системы. Мы уделяем повышенное внимание подготовке кадров в области искусственного интеллекта. В этой связи на базе платформ ведущих мировых компаний мы планируем создать сеть специальных школ. Мы создали технопарк Astana Hub, который занимается IT-стартапами в Центральной Азии. Призываю вас использовать потенциал этого хаба, – заявил глава государства.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдан Мусин отмечал, что все страны Центральной Азии заинтересованы в скорейшей реализации проекта, так как наличие альтернативных маршрутов играет большую роль в предоставлении гарантированного доступа к интернет жителям наших стран.

Строительство волоконно-оптических линий связей по дну Каспийского моря по маршруту Казахстан-Азербайджан планировали начать в 2023 году.

Позже сообщалось, что проект поможет выйти на более высокий уровень развития высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи данных, укрепления торговых связей.