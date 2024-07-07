История любви: парень оригинально попросил руки у выпускницы в Актау

Видео с предложением руки и сердца во время выпускного умилило пользователей Instagram. Корреспонденту Lada.kz удалось связаться с влюбленной парой.

Фото предоставила любовная пара

В редакцию Lada.kz прислали видео, на котором во время церемонии вручения дипломов выпускникам медицинского колледжа «Меридиан» на сцене появился парень с цветами, который вручил их одной из девушек – Яне Резниченко. Затем неожиданно для присутствующих он встал на одно колено и уже с кольцом попросил у Яны ее руки и сердца.

Как удалось выяснить корреспонденту, молодого человека зовут Ислам. Он окончил медицинский колледж «Меридиан» по специальности «Сестринское дело». Сейчас работает ассистентом стоматолога.

Яна же училась на фельдшерском отделении. Девушка пока размышляет, будет ли работать в медсфере или нет.

Пара в отношениях уже полтора года. Дата свадьбы пока не сообщается.